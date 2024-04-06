Гвардиола о 4:2 с «Пэлас»: «Де Брюйне выиграл матч для «Ман Сити»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Кристал Пэлас» (4:2) в АПЛ.

«В первом тайме мы совершали ошибки, но мы сделали камбэк. Де Брюйне выиграл матч своими действиями – ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.

Я не знал, что больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей.

очень классно давит на соперника, он немыслимо хорош на позиции левого защитника, невероятный игрок. и были хороши в первом тайме.

Мы хотели забить в самом начале второго тайма, после чего мы смогли решить исход матча.

Льюис – исключительный игрок. Он действительно хорош, у него есть голевое чутье. Он еще один игрок нашей академии, так что это действительно хорошо для «Сити».

Посмотрим, кто у нас будет доступен, потому что у Гвардиола была небольшая проблема. Нам не повезло сыграть такой ранний матч после встречи с «Астон Виллой», но теперь это нам на пользу – есть время восстановиться перед матчем с «Реалом», – сказал главный тренер « » Гвардиола в эфире TNT Sports.

Де Брюйне сделал дубль и отдал голевую в игре с «Пэлас». У Хавбека «Сити» 8 (2+6) очков в 5 последних матчах