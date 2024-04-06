Гвардиола о 4:2 с «Пэлас»: «Де Брюйне выиграл матч для «Ман Сити»
Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Кристал Пэлас» (4:2) в АПЛ.
«В первом тайме мы совершали ошибки, но мы сделали камбэк. Де Брюйне выиграл матч своими действиями – ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.
Я не знал, что Кевин больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей.
Аканджи очень классно давит на соперника, он немыслимо хорош на позиции левого защитника, невероятный игрок. Рико Льюис и Оскар Бобб были хороши в первом тайме.
Мы хотели забить в самом начале второго тайма, после чего мы смогли решить исход матча.
Льюис – исключительный игрок. Он действительно хорош, у него есть голевое чутье. Он еще один игрок нашей академии, так что это действительно хорошо для «Сити».
Посмотрим, кто у нас будет доступен, потому что у Гвардиола была небольшая проблема. Нам не повезло сыграть такой ранний матч после встречи с «Астон Виллой», но теперь это нам на пользу – есть время восстановиться перед матчем с «Реалом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола в эфире TNT Sports.
Де Брюйне сделал дубль и отдал голевую в игре с «Пэлас». У Хавбека «Сити» 8 (2+6) очков в 5 последних матчах
«Генк»
Чемпион Бельгии: 2010/11
Обладатель Кубка Бельгии: 2008/09
Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011
«Вольфсбург»
Обладатель Кубка Германии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Германии: 2015
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии (5): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Обладатель Кубка Англии (2): 2018/19, 2022/23
Обладатель Кубка Футбольной лиги (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2023
Победитель Клубного чемпионата мира: 2023
Личные достижения
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Лучший молодой игрок года в Бундеслиги: 2013
Спортсмен года в Бельгии: 2015
Лучший ассистент чемпионата Германии: 2014/2015 (21 передача)
Игрок сезона в Бундеслиге по мнению VDV: 2014/15[48]
Футболист года в Германии: 2015
Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (4): 2017, 2019, 2020, 2021
Член символической сборной года по версии УЕФА (3): 2017, 2019, 2020
Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro (2): 2020, 2021, 2022
Команда года по версии European Sports Media (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Включён в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС: 2011—2020
Входит в команду года Бундеслиги: 2014/15
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Лучший ассистент английской Премьер-лиги (4): 2016/2017 (18 передач), 2017/2018 (16 передач), 2019/2020 (20 передач), 2022/2023 (16 передач)
Лучший ассистент Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 (7 передач)
Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов (6): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23[49]
Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА: 2014/15
Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2018
Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2019/20, 2021/22
Игрок года по версии футболистов ПФА (2): 2020, 2021
Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Лучший плеймейкер года по версии IFFHS: 2020, 2021
Лучший игрок Европы по версии УЕФА 2-е место: 2019/20, 2020/21, 2021/22
«Золотой мяч» по версии France Football 3-е место: 2022