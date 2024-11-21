Гвардиола о крике на игроков в раздевалке: «Не испытываю гордости, когда злюсь – не нравится это. Но иногда не могу себя контролировать»

Пеп Гвардиола заявил, что не гордится проявлением эмоций в раздевалке.

Представлен тизере документального фильма «Together: 4-In-A-Row» о четвертом подряд титуле АПЛ.

В фильме показаны моменты во время матчей против «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас», когда Родри получил красную карточку, а Фил Фоден нарушил правила, после чего в ворота «горожан» назначили пенальти.

«Я не испытываю особой гордости, когда злюсь после матчей и не могу передать свои эмоции игрокам.

Я человек и совершаю ошибки, но мне это не нравится.

В тот момент, когда моя команда осталась в меньшинстве, а затем получила необзательный пенальти, я иногда тоже не могу себя контролировать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .