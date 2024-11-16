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Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу

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Рубен Аморим возглавил «МЮ», а Томас Тухель – сборную Англии, но это не значит, что разговоры вокруг смены тренеров в английском футболе закончились.

Букмекеры размышляют о сменщиках Пепа Гвардиолы и Энджа Постекоглу, а еще прикидывают, кто следующим в АПЛ потеряет работу.

Новый тренер для «Ман Сити» – в лидерах Алонсо и Компани, есть и Артета

Если брать первую тройку кандидатов на пост тренера «Сити», то здесь есть Хаби Алонсо, Мичел и Венсан Компани. Максимум вероятности для Алонсо – 20% (коэффициент идет от 5.00), для Компани – до 13% (от 8.00), для Мичела – 10% (10.00).

Коэффициенты до 20.00 можно встретить у Зинедина Зидана, Роберто Де Дзерби, Юлиана Нагельсманна и даже Микеля Артеты. При этом 4% вероятности (25.00) дают Юргену Клоппу. И даже около 3% Жозе Моуринью (от 34.00).

О возможном уходе Гвардиолы уже не раз выходили новости. Сам он осторожно высказывается на эту тему. «В случае с Чики Бегиристайном, который провел тут 12 лет, и со мной вполне естественно, что кажется, будто мы не можем уйти, но, разумеется, мы способны двигаться дальше», – сказал он в октябре.

Новый тренер для «Тоттенхэма» – в фаворитах Поттер, в четверке – Хау

«Тоттенхэм» уступил «Ипсвичу» – и это уже пятое поражение в сезоне для клуба в 11 турах. Десятое место – не тот результат, на который команда рассчитывала за первый отрезок сезона. Так что нашлись букмекеры, которые предположили и отставку Постекоглу.

Вероятность, правда, все еще совсем маленькая, так как не больше 14% дают на лидирующего в списке с коэффициентом 7.00 Грэма Поттера. Дальше следует тройка с 11% и коэффициентом 9.00 – там Де Дзерби, Эдди Хау, Марку Силва.

Вариант с возвращением Жозе Моуринью равен приходу Юлиана Нагельсманна – не более 8%. А самый экзотический предложен с 2% и коэффициентом 51.00. Никогда не догадаетесь кто это. Арсен Венгер (которому уже 75 лет)!

Поражение от «Ипсвича» Постекоглу прокомментировал так: «Мы не сделали достаточно, чтобы победить. Это зависит от меня. Я не получаю от игроков стабильности, но ответственность на мне. Нельзя на таком уровне придумывать себе испытания».

Дальше, правда, матч в гостях против «Сити».

Кто спасет «Вулверхэмптон»? Мучения О’Нила могут завершить Мойес или даже ван Нистелрой

«Вулвз» – предпоследние в АПЛ, набрав всего шесть очков в 11 турах. Три тура назад все было еще грустнее – лишь одно очко в восьми матчах, но недавно команда впервые победила.

И все равно место в зоне вылета сильно настораживает. Так что на отставку Гари О’Нила, по мнению букмекеров, уже есть яркие кандидаты. Первым из них с вероятностью в 40% (всего 2.50) идет Дэвид Мойес. Далее 33% дают на экс-тренера «Порту» Сержиу Консейсау (3.00), а еще в тройке Руд ван Нистелрой за 28,6% (3.50).

В пятерке можно встретить фамилии Рогера Шмидта и Рафаэля Бенитеса. А в конце списка возник Эрик тен Хаг! На голландца – 5%, то есть коэффициент 19.00.

Или все-таки О’Нил спасется? До конца месяца предстоит сыграть с «Фулхэмом» и «Борнмутом».

А как спасти «Саутгемптон»? Похоже, можно подождать возвращения Бенитеса

Этот клуб пока хуже остальных играет в АПЛ – девять поражений, всего четыре очка и последнее место. Как раз в последнем туре уступил такому же кризисному «Вулверхэмптону». Расселлу Мартину все сложнее.

Сменить его на тренерском посту может Мойес – 33%, коэффициент 3.00. В тройке претендентов есть Бенитес с 31% (3.25) и Руди Гарсия с 27% (3.75). Еще здесь же фигурируют имена Каспера Юлманда, Даниэле Де Росси и Фрэнка Лэмпарда. Грэм Поттер тоже считается одним из кандидатов.

Ближайший календарь «Саутгемптону» – явно не помощник: играть дальше предстоит с «Ливерпулем», «Брайтоном», «Челси», «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Ван Нистелрой спустится в Чемпионшип или там ждать Лэмпарда?

У букмекеров сейчас есть и линия на «Ковентри» из Чемпионшипа – там уволен Марк Робинс, который работал с командой семь лет. Команда застряла в одном балле от зоны вылета, надо выбираться с 17-го места.

На приход ван Нистелроя уже дают 64% – всего 1.57. Несмотря на то, что владелец «Ковентри» Даг Кинг говорил о Лэмпарде, как об одном из кандидатов, тот пока получил 25% (коэффициент 4.00). Между двумя этими кандидатурами – 29% на Ли Карсли (3.50).

Есть и пара интересных малореальных вариантов с вероятностью 1-2%, среди которых замечены Джон Терри и Рой Кин!

Мартин и Лопетеги – первыми на выход

Тен Хага в АПЛ уже нет, так что следующий рейтинг – уже без него. И возглавляет список следующей возможной отставки тренер «Саутгемптона» Расселл Мартин. Букмекеры дают 44% на его уход, коэффициент 22.5.

Второй – Хулен Лопетеги, возглавляемый им «Вест Хэм» выиграл всего трижды и завис на 14-м месте. На его отставку – 42%, коэффициент 2.38. Так что тут даже есть интрига, кто действительно будет следующим.

Третье место у букмекеров делят О’Нил и Оливер Гласнер. Про О’Нила уже сказали, хотя «Вулверхэмптон» с ним понемногу взбодрился. «Кристал Пэлас» Гласнера – в зоне вылета с семью очками. 15% на обоих тренеров с коэффициентами 6.50.

А Аморим уже в «МЮ». Что дают на него?

Котировки на Рубена Аморима тоже есть. Вот что внутри:

● 77% – Аморим еще будет тренером «МЮ» к Рождеству-2025 (1.30). Или 27% – покинет «МЮ» до Рождества-2025. Напомним, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% в сумме выходит из-за маржи букмекеров.

● 54% – Аморим проработает в «МЮ» дольше тен Хага (1.85). Столько же дают, если количество дней будет меньше.

● 38% – «МЮ» с Аморимом выиграет хотя бы один турнир в сезоне-2024/25 (2.63).

● 22% – «МЮ» финиширует в этом сезоне в топ-4 АПЛ или выиграет Лигу Европы (4.50).

● 17% – тренер получит желтую карточку в первом матче (6.00).

● 9% – Аморим выиграет с «МЮ» АПЛ в одном из следующих трех сезонов (11.00).

Возможно, уже следующий тур в АПЛ что-то прояснит у команд, о которых шла речь в этом материале. Он пройдет в следующие выходные после международной паузы – 23-25 ноября.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Mike Hewitt, Emilio Andreoli

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