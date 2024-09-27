Дерби Мадрида, «Бавария» против «Байера». Лучший футбол топ-лиг 🍿

Афиша на выходные.

С такими матчами не соскучишься.

Пятница. 27 сентября

«Ренн» – очень неудобный соперник для «ПСЖ»

Факт: с сезона-2019/20 «Ренн» отнимает очки у «ПСЖ» в каждом сезоне Лиги 1. И как отнимает: побед даже больше, чем ничьих.

У «ПСЖ» уже в середине недели выезд к «Арсеналу», некоторые основные игроки (Доннарумма, Витинья) не готовы на 100% из-за повреждений, последний матч с «Реймсом» не получился.

«Ренн» тоже не сияет, но уж слишком хорошо умеет настраиваться. Так что у «ПСЖ» могут возникнуть проблемы.

Суббота. 28 сентября

Хау припаркуется против «Сити»?

В последние два сезона «Ньюкасл» Эдди Хау ковал себе имидж прессинг-машины, но сейчас тренер все чаще пробует запретный плод. Например, победу над «Тоттенхэмом» добыли с Жоэлинтоном в роли бонусного левого защитника при 34% владения.

Вариант игры в автобус против нынешнего «Сити» выглядит соблазнительным, хотя в начале сезона Пеп отдельно отмечал «Ньюкасл» как команду со смелым стилем и четкой идентичностью. Без Родри и Кевина де Брюйне «Сити» кажется слишком предсказуемым и монотонным против глубоких оборон. Как минимум пока каталонец не придумает хитрый вариант взлома. Хау может поймать его в моменте неопределенности, а заодно взять очко или даже три.

Николас Джексон против королей офсайдов

Николас Джексон набирает форму. В прошлом туре он уничтожил странную персональную опеку от Хулена Лопетеги и оформил 2+1. Особенность Джексона – скоростные открывания за спину.

В этом контексте главный прием «Брайтона» может сработать против него намного эффективнее. При Фабиане Хюрцелере команда чаще всех в АПЛ ловит оппонентов в офсайд (почти 5 раз за матч). Высокая линия плюс спецловушка против нападающего, который строит свою игру вокруг открываний за спину (в прошлом сезоне сенегалец был вторым по офсайдам – чаще туда заглядывал только Дарвин Нуньес).

С одной стороны, «Брайтон» правда хорош в организации вне игры. С другой, даже пары удачных открываний Джексону может хватить. По крайней мере, понятно, за чем нужно следить в первую очередь.

«Ланс» примет тренера Франка Эса. Это важный сентиментальный сюжет

Тренера, который вместе с клубом поднялся в Лигу 1, а потом сотворил историческую сказку: серебро и участие в ЛЧ. Фанаты «Ланса» очень любят Эса. И уже в начале сезона Эс вернется на «Болларт-Делелис» вместе с «Ниццей», его новой командой.

Эс быстро перестроил «Ниццу» на фирменные 3-4-2-1. Пока идет адаптационный период: сезон начался тяжко, но продолжается лучше, неделю назад увидели 8:0 против «Сент-Этьена».

«Ланс» продолжает играть с модулем Эса, разве что есть косметическое изменение: Вилл Стилл больше предпочитает 3-4-1-2. А еще играет без чистого опорника. У Стилла нет очевидных игровых догм, так что он вполне разумно пользуется наследием Эса.

Проверка атакующих возможностей Мотты

«Дженоа» Джилардино – въедливая, цепкая, неприятная команда, особенно на своем поле. В прошлом сезоне «Ювентус» не справился. А единственный гол за два матча выжал с пенальти.

Иначе говоря, «Дженоа» дома – лакмус атакующих возможностей каждого итальянского клуба. Прошлогодний «Юве» проверку не прошел. Мотта, быть может, решится на эксперименты: откажется от Влаховича и выйдет с Йылдызом или Копмейнерсом на острие.

«Бавария» против «Байера»!

Как и год назад, они рано встречаются: тогда в четвертом туре, теперь в пятом. И снова на «Альянц Арене». Тогда 2:2 – и »Байер» впервые огрызнулся достаточно громко, чтобы можно было хотя бы мечтательно говорить о чемпионских амбициях.

«Бавария» мощно стартовала: высокий прессинг, агрессивный контрпрессинг, Нойер в центре поля для розыгрышей мяча, желание доминировать, Харри Кейн – уже одновременно и лучший бомбардир, и лучший ассистент. Но у «Баварии» еще не было серьезных проверок.

«Байер» неприятно удивил гигантским числом пропущенных – больше только у трех команд Бундеслиги. О дырявой защите пока кричать рано, моментов у соперников не так уж много, но реализация зашкаливает. В атаке все здорово. По xG «Байер» даже обгоняет «Баварию».

Гасперини vs Итальяно – у кого кунг-фу (прессинг) лучше

Матч кризисных близнецов. Оба набрали по 6 очков, хотя должны были больше, у обоих проблемы с оборонительной фазой, оба обидно недожали соперников по ЛЧ. И оба, хоть и по-разному, полагаются на тотальный прессинг. Так что это не вопрос, кто кого победит. Вопрос, кто кого задавит.

Следим за идеальной «Барсой»

«Барса» пока идеальна в Ла Лиге: семь побед из семи, разница мячей 23-5 с голевыми подвигами Левандовского. Впереди выезд с крепкой «Осасуной». Они не постесняются закрыться в своей штрафной.

Флик научил «Барсу» взламывать таких соперников, но ведь может сказаться тяжелый график и травмы лидеров.

Яркий сюжет – Жюль Кунде против Брайана Сарагосы. Он возил француза в прошлом сезоне, когда еще играл за «Гранаду». В итоге Брайана купила «Бавария», а сейчас он набирается опыта в Памплоне.

Воскресенье. 29 сентября

Какой будет опорная зона «МЮ» на «Тоттенхэм»?

Опорная зона – территория для экспериментов Эрика тен Хага на старте сезона. Изначальная пара – Каземиро-Майну разбилась после провала с «Ливерпулем». После катастрофического тайма Каземиро утратил доверие тренера.

Несколько игр «Юнайтед» провел без акцентированного опорника с парой Эриксен-Майну. А в свежем матче Лиги Европы против «Твенте» тренер опробовал вариант с Мануэлем Угарте. Пока слаженности, надежности и мощной формы исполнителей нет. Идут поиски.

Все это на фоне любви «Тоттенхэма» к комбинациям в этой зоне. Только у Энджа Постекоглу крайние защитники могут столкнуться в чужой опорной. Все потому что команда целенаправленно перегружает это пространство. Место для Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевски там тоже находится. Важный вопрос: как «МЮ» адаптируется и прикроет это направление?

Мадридское дерби без Мбаппе. «Реал» вернет ромб?

Больше года «Реал» не проигрывает в Ла Лиге. Последний проигрыш – выезд к «Атлетико», тогда закончили 1:3 с дублем Альваро Мораты. В январе 2024-го «Реал» снова поехал на «Метрополитано», снова проиграл и вылетел из Кубка Испании.

С тех пор многое поменялось. «Атлетико» привез новичков почти на 200 млн евро. Они постепенно привыкают к системе Диего Симеоне. Хулиан Альварес забил два мяча, но очень полезен. «Реал» расстался с Тони Кроосом, зато взял Килиана Мбаппе. Француз пропустит дерби из-за травмы.

Без Мбаппе, вероятно, Карло Анчелотти вернет 4-4-2 ромб из прошлого сезона. Парой форвардов снова станут Винисиус и Родриго, под ними сыграет Джуд Беллингем – эта роль сделала его кандидатом на «Золотой мяч».

«Сити» против «Арсенала» – теперь вражда. Колонка Лукомского

Травма Родри – кошмар для «Сити». Что придумает Пеп?

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Florencia Tan Jun / Stringer, Alex Grimm / Staff; IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press