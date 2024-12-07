Зарема о поражении «Зенита»: «На игру гегемона не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить их с пьедестала в год столетия»
Зарема Салихова отреагировала на поражение «Зенита» от «Акрона» (1:2).
«Зенит» уже второй сезон не может восстановить игру после ухода Артема Дзюбы. Так и нет нападающего более результативного, значит, магия была вовсе не в связке Клаудиньо – Вендел – Барриос.
На игру гегемона это точно не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить «Зенит» с пьедестала в года его столетия», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
По итогам 18 туров Мир РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте «Краснодар» – у «быков» 38 баллов и матч в запасе. Замыкает тройку «Спартак», набравший 37 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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