Зарема о поражении «Зенита»: «На игру гегемона не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить их с пьедестала в год столетия»

Зарема Салихова отреагировала на поражение «Зенита» от «Акрона» (1:2).

«Зенит» уже второй сезон не может восстановить игру после ухода Артема Дзюбы . Так и нет нападающего более результативного, значит, магия была вовсе не в связке Клаудиньо – Вендел – Барриос .

На игру гегемона это точно не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить «Зенит» с пьедестала в года его столетия», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.

По итогам 18 туров Мир РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте «Краснодар» – у «быков» 38 баллов и матч в запасе. Замыкает тройку «Спартак», набравший 37 очков.