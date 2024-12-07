У «Акрона» 3 победы подряд – над «Зенитом», «Оренбургом» и «Шинником». Команда Тедеева идет 9-й в РПЛ
«Акрон» выиграл 3 матча подряд – два в Мир РПЛ и один в Кубке России.
Команда под руководством Заура Тедеева одержала победу над «Зенитом» (2:1) в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ.
Это 3-я победа «Акрона» подряд, ранее клуб из Тольятти дома обыграл «Оренбург» (1:0) в 17-м туре РПЛ, а также победил «Шинник» (1:0) в игре первого раунда четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Команда Тедеева идет 9-й в РПЛ, набрав 22 очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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