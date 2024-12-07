У «Акрона» 3 победы подряд – над «Зенитом», «Оренбургом» и «Шинником». Команда Тедеева идет 9-й в РПЛ

«Акрон» выиграл 3 матча подряд – два в Мир РПЛ и один в Кубке России.

Команда под руководством Заура Тедеева одержала победу над «Зенитом » (2:1) в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ. Это 3-я победа «Акрона » подряд, ранее клуб из Тольятти дома обыграл «Оренбург» (1:0) в 17-м туре РПЛ , а также победил «Шинник» (1:0) в игре первого раунда четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Тедеева идет 9-й в РПЛ, набрав 22 очка.