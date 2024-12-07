Семин о Станковиче: «Хорошо работает – «Спартак» неплохо играет». Он привил команде победный дух, который был у Романцева. Но впереди перерыв, как он его проведет?»
Юрий Семин похвалил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые разгромили «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Мир РПЛ.
«Как раз прошло полгода. За это время он достаточно быстро нашел правильные решения, как мобилизовать команду, как спартаковцам привить этот победный дух, который всегда был у Романцева. Думаю, он нашел это. Игроки стали лучше играть. Это значит, что хорошо и правильно ведется работа, эмоционально команда очень сильно выглядит. Физическое состояние стабильное.
Ну, сейчас наступает второй этап – большой перерыв. Как он его проведет? В Европе таких перерывов по два месяца не бывает. Вот тогда и будем говорить о том, выбрался «Спартак» из своих сложностей или нет. Сейчас он хорошо работает – «Спартак» неплохо играет», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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