У Соболева 0+0 в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ и 2 желтые карточки

Александр Соболев провел 11-й матч за «Зенит» в Мир РПЛ без голов.

В домашней игре 18-го тура с «Акроном » (1:2) 27-летний форвард вышел на замену на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.

В 11 матчах за клуб из Петербурга в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак » – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь.