73-летний Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»

Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты.

Специалист объявил о своем заболевании три года назад. В то время он возглавлял сборную Нидерландов.

Сейчас он является специальным советником «Аякса » и часто появляется на публике.

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.

Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше», – сказал бывший тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

73-летний ван Гал подтвердил, что не хочет возвращаться к тренерской деятельности. Единственный возможный вариант – предложение от топ-сборной.

72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»