73-летний Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»
Специалист объявил о своем заболевании три года назад. В то время он возглавлял сборную Нидерландов.
Сейчас он является специальным советником «Аякса» и часто появляется на публике.
«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.
Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше», – сказал бывший тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
73-летний ван Гал подтвердил, что не хочет возвращаться к тренерской деятельности. Единственный возможный вариант – предложение от топ-сборной.
72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»