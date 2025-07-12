«Атлетик» представил 3-ю форму – в светло-зеленом цвете с изображением щитов в честь болельщиков команды во всем мире
«Атлетик» представил третью форму на сезон-2025/26, она светло-зеленая.
В релизе клуб из Бильбао отметил, что новый комплект посвящен 467 клубам болельщиков команды, расположенным по всему миру.
На футболку нанесены изображения соединенных щитов, символизирующих связь между болельщиками, игроками и народом басков.
Кто выиграет клубный ЧМ?3208 голосов
ПСЖ
Челси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Атлетика»
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