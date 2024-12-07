Тео Бонгонда и Маркниньос из «Спартака» отметились результативными действиями.

Тео Бонгонда отметился голом в матче Мир РПЛ против «Пари НН». А Маркниньос сделал два ассиста – на Тео и Эсекиэля Барко.

У Бонгонда 5 голов в 6 последних матчах за «Спартак» в РПЛ. У Маркиньоса 4 ассиста в 3 играх.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.