У Бонгонда 5 голов в 6 последних матчах за «Спартак» в РПЛ. У Маркиньоса 4 ассиста в 3 играх
Тео Бонгонда и Маркниньос из «Спартака» отметились результативными действиями.
Тео Бонгонда отметился голом в матче Мир РПЛ против «Пари НН». А Маркниньос сделал два ассиста – на Тео и Эсекиэля Барко.
У Бонгонда 5 голов в 6 последних матчах за «Спартак» в РПЛ. У Маркиньоса 4 ассиста в 3 играх.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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