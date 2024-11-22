Бонгонда: новый лидер «Спартака» или просто вспышка?

Оцениваем преображение вингера.

Карьера Тео Бонгонда в «Спартаке» парадоксальна.

С одной стороны, он лучший в команде по «гол+пас» за последние два сезона в РПЛ (14 голевых действий, у Квинси Промеса, не играющего за клуб с весны, – 12, у Эсекиэля Барко, Кристофера Мартинса и ушедшего летом Александра Соболева – по 11, у Хесуса Медины и Манфреда Угальде – по 9).

С другой, после приезда в Россию Бонгонда – один из самых критикуемых игроков «Спартака», достается даже в те периоды, когда все идет хорошо (пример раз и два ).

Тео приходил в «Спартак» игроком, способным помочь в борьбе за чемпионство и даже заменить Промеса. Но после феерического старта стремительно потух: так и не стал лидером атаки, потерял стабильность и изредка радовал яркими вспышками. А дальше – снова вспышка.

С 13-го тура Тео в огне и забивает больше всех в лиге:

● воспользовался ошибкой голкипера «Пари НН» Никиты Медведева (2:0);

● обыграл Мойзеса и вколотил победный гол в дерби с ЦСКА (2:0);

● разрывал правый фланг и оформил дубль в матче с «Акроном» (4:0).

Очередной проблеск на короткой дистанции? Или Тео реально становится лидером «Спартака»?

Бонгонда мог забить больше – при Станковиче он острее

О бомбардирских подвигах Тео мы могли бы начать говорить еще в начале сезона. К 6-му туру вингер подходил с худшей разницей в лиге между забитыми и ожидаемыми голами (-2,2). Если бы не проблемы с реализацией и везением, у конголезца запросто могло быть на 2-3 гола больше (для сравнения: в последних трех турах забил четыре при 1,46 xG).

Сильные стороны Бонгонда давно известны: опасен на пространстве за счет скорости и дриблинга, разбирается 1-в-1 и заряжен на дальние удары. При Абаскале Тео чаще оказывался в середине: вбегал в быстрых переходах и смещался при розыгрышах (тренер настаивал на постоянной смене позиций). Но основной функционал с мячом был сосредоточен в ширине. Там же действует и при Станковиче.

Данные и графика – Соккер-радар

Матч с «Акроном» – нетипичный из-за большей активности Бонгонда в середине. Команда Заура Тедеева привычно допускала огромные разрывы и ошибалась позиционно, вингеры заполняли пространство между линиями – так «Спартак» терзал опорную.

Заходы Бонгонда и Маркиньоса в середину удачно накладывались на оборонительную катастрофу «Акрона»: из-за недоработок Владимира Хубулова и Жилсона Беншимола терялась компактность между линиями (сюда приходил Бонгонда) и оголялись фланги (крайние защитники поддерживали ширину). Оборона растягивалась, а на краях нередко возникали ситуации 2-в-1. Косвенно этот структурный прием сработал и в эпизоде с первым голом Тео.

В сравнении с прошлым сезоном Бонгонда активнее в чужой штрафной, больше бьет и чаще обостряет.

Реализация просела, но против раскрытых соперников Тео по-прежнему хорош. Матч с «Акроном» – лучший за долгое время.

Тео нужны быстрые отрывы – но стиль «Спартака» их лишен

Два самых ярких периода Бонгонда в «Спартаке» – дебютный отрезок при Абаскале и концовка прошлого сезона со Слишковичем. Почему? Из-за быстрых выпадов, в которых Тео сверкает благодаря скорости и дриблингу.

«Спартак» Абаскаля страдал от отсутствия баланса, но быстрые переходы в атаку создавали хаос для соперника и комфортные условия для Бонгонда.

Слишкович использовал то же оружие: команда глубже оборонялась и жалила быстрыми выпадами. На этом отрезке конголезец оформил 3+1.

Еще выразительнее яркость Бонгонда в быстрых отрывах отражает распределение его результативных действий в РПЛ. Из 14 голевых участий – только 5 в позиционном нападении.

В контратаках у вингера «Спартака» есть несколько отточенных маневров:

● уходит в середину или стартует за спину в духе Муми Нгамале, чтобы поймать высокую линию обороны после потери мяча (так в прошлом сезоне запорол момент в матче с «Балтикой», забил «Рубину» и «Ростову», в этом – ассистировал Угальде против «Химок»);

● открывается на дальней штанге под подачи (дебютный гол в РПЛ против «Балтики»);

● поддерживает выпады на противоположном фланге в ожидании перевода (так поразил ворота «Динамо» в прошлом сезоне);

● разгоняет на пространстве и обыгрывает на скорости (в похожем стиле отдал голевую на Хлусевича против «Локомотива» и забил «Рубину»).

Сейчас «Спартак» практически не атакует быстро, что лишает Бонгонда его сильных сторон. Команда Станковича – самая владеющая в РПЛ (63%), но позиционное нападение хромает. Контроль мяча не гарантирует систематической остроты и доминирования. Соперники откатываются глубже и пользуются пространством для контрвыпадов – так «Локомотив» легко разобрал «Спартак» в матче первого круга.

Абаскаль не подстроился под Бонгонда – у Станковича тоже не получается

За эволюцией игрового стиля Бонгонда можно проследить через карту ударов (на верхней картинке – попытки с игры в этом сезоне, на нижней – в прошлом).

Два главных отличия:

1. На фоне снижения количества быстрых выпадов уменьшилась угроза из левого полуфланга (именно туда Бонгонда чаще всего смещался в контратаках).

2. Тео теперь гораздо чаще бьет из правого офиса штрафной. Сюда входят попытки после навесов на дальнюю штангу, переводов и классических смещений вингера в середину.

Прием в ширине и смещение в середину для удара/передачи в штрафную – любимый маневр Бонгонда в позиционной атаке, но при Абаскале ударов из этой зоны было меньше из-за ужасных фланговых взаимодействий.

Крайние защитники не понимали, как поддерживать атаку. С одной стороны, если вингер ориентирован на обострение в ширине, нужно бежать в полуфланг. С другой, именно в эту зону фланговый игрок будет смещаться.

В итоге партнеры игнорировали забегания с внешней стороны (так команда лишалась вариантов для выходов на подачи/прострелы) и рушили фланговые изоляции (ситуации один в один), приводя дополнительного игрока. Даже если Тео справлялся с лишним оппонентом, острота снижалась: удары не несли опасности, а вариантов в штрафной уже не было.

Станкович сделал минимальное, но значимое изменение: теперь партнеры включаются из глубины и забегают с внешней стороны. Так в атаке появляется вариативность:

1. Тео получает любимые 1-в-1, держит паузу и смещается в середину.

2. Включения партнеров с необороняемой стороны становятся дополнительной опцией для входов в штрафную.

Вот пример из матча с «Пари НН». Бонгонда разгоняет атаку справа, сближается с Каричем и держит паузу в ожидании партнера. Кристофер Мартинс стартует из глубины и забегает с внешней стороны.

«Спартак» легко выпутался из ситуации 2-в-2 и получил пространство на входе в штрафную. Тео отпасовал в темп Мартинсу, дальше у Кристофера есть два адресата в штрафной: прострел на Угальде или катбэк на Барко. Атака завершится опасным ударом Угальде.

Несмотря на важные структурные изменения, фланги все равно работают плохо. Во-первых, Бонгонда не хватает химии с партнерами: защитники по-прежнему могут привести лишнего игрока или устроить аварию на входе в штрафную.

Во-вторых, порой «Спартаку» вредит зацикленность Тео на смещениях в середину и ударах/подачах. Редкая ситуация из матча с «Локомотивом», когда спартаковцы успешно продвинулись к штрафной: три игрока «Локо» на фланге в полупозиции, Денисов отлично забежал с внешней стороны, в центре штрафной «Спартак» имеет численное преимущество.

Вместо отката в лицевую Бонгонда выбирает безадресную подачу, которую заберет Лантратов. Меньше чем через минуту «Спартак» пропустит третий мяч.

Гиперфиксация Тео на ударах после смещений в центр – одна из причин, по которой Станкович не может наладить позиционную атаку. У «Спартака» есть возможности для разнообразных фланговых атак, но нет выработанного алгоритма выходов на подачи/прострелы.

Как использовать Бонгонда? Есть одна фантазия!

Бонгонда – хороший игрок, обладающий скоростью и классным дриблингом и умеющий разрывать на пространстве. Только вот из-за особенностей стиля «Спартака» лишен возможностей демонстрировать лучшие качества в быстрых отрывах.

Сейчас он одна из главных ударных сил в атаке «Спартака», но его форма специфическая: «Акрон» давал много пространства, с «Пари НН» все решила ошибка Медведева, в дерби активность Бонгонда до гола не приносила особой пользы – Мойзес успешно страховал фланг.

Конголезцу не хватает стабильности, он ограниченно действует в финальной трети, за 1,5 года не прибавил в химии с партнерами. При всем этом исполнительское мастерство Тео позволяет удивлять эффектными выстрелами и выдавать результативные отрезки.

Короткая фантазия: было бы интересно посмотреть на Бонгонда, не привязанного к ширине, а обостряющего в полуфланге и между линиями. Тео запросто мог бы подыгрывать партнерам благодаря технике, включаться в штрафную вторым темпом под подачи, открываться за спину и бить из более выгодных позиций. Опыт игры на этой позиции у Бонгонда есть: в похожей манере разрывал с «Акроном», на последнем Кубке Африки любопытно играл десяткой за сборную.

Возможно, это решило бы проблемы «Спартака» с вялой позиционной атакой: структура обретает агрессию, группа игроков грузит опорную соперника, а крайние защитники поддерживают ширину.

Бонгонда явно способен на большее, но пока он и команда ограничивают друг друга. У Станковича есть два варианта решения проблемы: сделать фланги атаки разнообразнее, чтобы острота не строилась только вокруг заедающих смещений вингера под удар, либо адаптировать структуру и найти в ней место для Тео. Без изменений и этот «Спартак», и Тео обречены на яркие, но мимолетные вспышки.

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Фото: Stupnikov Alexander/FC «Spartak»/Global Look Press