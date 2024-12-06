Угальде о «Спартаке»: «От Станковича исходит страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев»
Манфред Угальде высказался о работе под руководством Деяна Станковича.
– Какие отношения сложились у тебя с Деяном Станковичем?
– Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. А ключевое, что исходит от него – это страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев.
Станкович не так много говорит, но когда делает это, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек с огромным опытом и большими победами за спиной. И его советы в этом плане очень ценны, – сказал футболист «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
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