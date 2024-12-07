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«Спартак» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за снегопада

На матче «Спартака» и «Пари НН» будут использовать красные мячи из-за снегопада.

«По решению судьи матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет с красными мячами», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

Главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ – Евгений Кукуляк.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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Евгений Кукуляк
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