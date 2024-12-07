«Спартак» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за снегопада

На матче «Спартака» и «Пари НН» будут использовать красные мячи из-за снегопада.

«По решению судьи матч «Спартак » – «Пари НН » пройдет с красными мячами», – говорится в сообщении Мир РПЛ. Главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ – Евгений Кукуляк . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.