«Ельцин в раздевалке первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым». Ледяхов о матче «Спартака» с «Фейеноордом» в 1993-м

Игорь Ледяхов вспомнил матч «Спартака» с «Фейеноордом» в Кубке кубков в 1993-м.

– К разговору о Черенкове. В 1993-м вы пересеклись с ним в «Спартаке». Самый памятный эпизод с Федором?

– Победный четвертьфинал Кубка кубков с «Фейеноордом», когда его в концовке удалили. Мы атаковали, он пытался замкнуть прострел и в борьбе за мяч зацепил вратаря. Легонько. Но тот на дыбы, еще и защитники налетели. Они все высоченные, мощные, бедного Федора чуть не затоптали. Особенно ван Гоббел, темнокожий здоровяк, усердствовал. Я как раз рядом был, вступился.

Вы же знаете характер Черенкова – тихий, миролюбивый, мухи не обидит. Ни в какие конфликты не ввязывался. А тут вдруг завелся, от ван Гоббела отмахнулся... В итоге красную получили оба.

Запомнился матч не только удалением Федора, но и внезапным визитом в нашу раздевалку президента России Бориса Ельцина. Первым он поздравил с победой Колю Дорошина, водителя автобуса. Пожал руку, произнес какие-то слова. Принял его за Романцева, представляете?! Все обалдели. Потом кто-то из свиты подсказал, где Олег Иванович, и тогда уже Ельцин к нему направился.

В Москве в тот вечер было адски холодно, в ложе Борис Николаевич согревался известным способом. Наверное, из-за этого и перепутал. Причем он зашел, когда мы не успели переодеться, кто-то даже в душ не сходил. Прямо в грязной форме с президентом и сфотографировались, – сказал экс-игрок «Спартака».