  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ельцин в раздевалке первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым». Ледяхов о матче «Спартака» с «Фейеноордом» в 1993-м
19

«Ельцин в раздевалке первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым». Ледяхов о матче «Спартака» с «Фейеноордом» в 1993-м

Игорь Ледяхов вспомнил матч «Спартака» с «Фейеноордом» в Кубке кубков в 1993-м.

– К разговору о Черенкове. В 1993-м вы пересеклись с ним в «Спартаке». Самый памятный эпизод с Федором?

– Победный четвертьфинал Кубка кубков с «Фейеноордом», когда его в концовке удалили. Мы атаковали, он пытался замкнуть прострел и в борьбе за мяч зацепил вратаря. Легонько. Но тот на дыбы, еще и защитники налетели. Они все высоченные, мощные, бедного Федора чуть не затоптали. Особенно ван Гоббел, темнокожий здоровяк, усердствовал. Я как раз рядом был, вступился.

Вы же знаете характер Черенкова – тихий, миролюбивый, мухи не обидит. Ни в какие конфликты не ввязывался. А тут вдруг завелся, от ван Гоббела отмахнулся... В итоге красную получили оба.

Запомнился матч не только удалением Федора, но и внезапным визитом в нашу раздевалку президента России Бориса Ельцина. Первым он поздравил с победой Колю Дорошина, водителя автобуса. Пожал руку, произнес какие-то слова. Принял его за Романцева, представляете?! Все обалдели. Потом кто-то из свиты подсказал, где Олег Иванович, и тогда уже Ельцин к нему направился.

В Москве в тот вечер было адски холодно, в ложе Борис Николаевич согревался известным способом. Наверное, из-за этого и перепутал. Причем он зашел, когда мы не успели переодеться, кто-то даже в душ не сходил. Прямо в грязной форме с президентом и сфотографировались, – сказал экс-игрок «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Игорь Ледяхов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoБорис Ельцин
logoФедор Черенков
Политика
Улрих ван Гоббел
logoСпорт-Экспресс
Кубок Кубков
logoОлег Романцев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дуарте на первых порах выглядел удручающе. На данный момент он и Бабич — лучшая пара центральных защитников РПЛ». Ледяхов об игроках «Спартака» 
26вчера, 07:55
Ледяхов считает, что у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»: «У Семака практически два состава. Сломаются вдруг Кордоба и Сперцян, Угальде и Барко – равноценной замены им нет» 
47вчера, 05:39
Игорь Ледяхов: «3 года назад выявили рак поджелудочной, поэтому выпал из футбольной жизни. Прооперировали в Германии – сейчас ремиссия, каждые полгода прохожу обследование»
465 декабря, 19:36
Онопко собрал идеального игрока сборной России: левая нога – Колыванов, Алексей Миранчук; правая – Пятницкий, Карпин; скорость – Цымбаларь, Пиняев; интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин
4420 сентября, 10:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия и Парагвай ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ближайшие 2 года (Sport24)
48 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Пари НН», «Зенит» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье
15411 минут назадLive
Перчатки, капитанская повязка, кассета «Руки Вверх» – ничего не забыли?
12 минут назадСпецпроект
Сергей Юран: «Готов выучить английский, чтобы поработать в АПЛ. Я знаю ментальность европейцев»
3428 минут назад
Родриго не сыграет с «Жироной». У вингера «Реала» проблемы с мышцами бедра
1240 минут назад
Президент «ПСЖ» поддерживает новый формат ЛЧ: «Больше конкуренции, сюрпризов, вовлеченности, солидарных выплат. Вы видите рейтинги»
11сегодня, 09:58
Угальде занимается с персональным тренером, спит не меньше 8 часов и правильно питается: «Съесть кусок торта на тысячу калорий или впихнуть набор из «Макдака» для него недопустимо»
28сегодня, 09:57
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «МЮ» примет «Форест», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
33сегодня, 09:35
Сергей Юран: «Согласился бы возглавить «Бенфику» и «Порту». Было бы здорово. Португальский – мой второй язык»
39сегодня, 09:28
ЭСК единогласно поддержала решения Карасева не назначать пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче «Спартака» и «Ростова» в Кубке
67сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Деян Станкович: «Романцев – легенда, икона. Каррера тоже молодец» 
7 минут назад
«Спартак» – «Пари НН». Угальде и Барко играют. Онлайн-трансляция
1910 минут назадLive
Марафон постов на Трибуне продолжается: осталось три дня, чтобы выиграть то самое джерси
34 минуты назадТрибуна
«Спартак» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за снегопада
650 минут назад
«Монако» – «Тулуза». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Тулузу», «Гавр» Кузяева в гостях у «Ниццы», «Анжер» против «Лиона»
6сегодня, 09:45
«Бетис» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
4сегодня, 09:30
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Раэд»
46сегодня, 09:30
Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись. Говорят, что я утопил три клуба, но их утопили еще до меня»
11сегодня, 08:58
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
6сегодня, 08:30