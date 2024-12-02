Тюкавин о личных наградах: «Золотой мяч» даже есть от федерации футбола Москвы. Следующую надо уже командную получать – лучше, чтобы шли на 1-м месте, выигрывали медали и кубки»

Константин Тюкавин выразил отношение к индивидуальным наградам.

– У вас уже набралось большое количество индивидуальных наград, теперь еще и Джентльмен-2024 (приз от «Комсомольской правды» – Спортс’‘) добавился. Какую следующую личную награду хотели бы получить?

– Следующую надо уже командную получать. А если говорим про личные награды, даже не знаю. У меня даже «Золотой мяч» уже есть – от Московской федерации футбола.

– Многие футболисты, кстати, говорят, что личные награды в футболе ничего не значат. Это же не правда?

– Почему?

– Потому что все хотят быть лучшими на поле. Как тогда индивидуальные награды не зарабатывать?

– Вот я и зарабатываю личные награды. Но всегда лучше, чтобы команда была на первом месте, выигрывала медали и кубки.

А мои награды всего лишь на полке дома лежат, – сказал нападающий «Динамо».

Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024