Тюкавин о личных наградах: «Золотой мяч» даже есть от федерации футбола Москвы. Следующую надо уже командную получать – лучше, чтобы шли на 1-м месте, выигрывали медали и кубки»
– У вас уже набралось большое количество индивидуальных наград, теперь еще и Джентльмен-2024 (приз от «Комсомольской правды» – Спортс’‘) добавился. Какую следующую личную награду хотели бы получить?
– Следующую надо уже командную получать. А если говорим про личные награды, даже не знаю. У меня даже «Золотой мяч» уже есть – от Московской федерации футбола.
– Многие футболисты, кстати, говорят, что личные награды в футболе ничего не значат. Это же не правда?
– Почему?
– Потому что все хотят быть лучшими на поле. Как тогда индивидуальные награды не зарабатывать?
– Вот я и зарабатываю личные награды. Но всегда лучше, чтобы команда была на первом месте, выигрывала медали и кубки.
А мои награды всего лишь на полке дома лежат, – сказал нападающий «Динамо».
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