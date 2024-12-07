Дэвид забил 100-й гол за «Лилль» в 206-м матче. Форвард лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1 с 11 мячами

Джонатан Дэвид забил 100-й гол за «Лилль» во всех турнирах.

Для этого форварду понадобилось 206 матчей. В пятницу 24-летний игрок сборной Канады сделал дубль и ассист в игре Лиги 1 с «Брестом» (3:1), первый из его мячей стал 100-м за «догов».

Таким образом, на данный момент на счету Дэвида 101 гол за «Лилль».

С 11 мячами нападающий лидирует в гонке бомбардиров сезона Лиги 1.

Контракт Дэвида с клубом рассчитан до июня 2025 года, футболистом интересуются «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Интер».