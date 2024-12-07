Дэвид забил 100-й гол за «Лилль» в 206-м матче. Форвард лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1 с 11 мячами
Джонатан Дэвид забил 100-й гол за «Лилль» во всех турнирах.
Для этого форварду понадобилось 206 матчей. В пятницу 24-летний игрок сборной Канады сделал дубль и ассист в игре Лиги 1 с «Брестом» (3:1), первый из его мячей стал 100-м за «догов».
Таким образом, на данный момент на счету Дэвида 101 гол за «Лилль».
С 11 мячами нападающий лидирует в гонке бомбардиров сезона Лиги 1.
Контракт Дэвида с клубом рассчитан до июня 2025 года, футболистом интересуются «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Интер».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости