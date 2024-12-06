«Виноваты англичане, а страдает ЦСКА. Это дело в числе многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций». Зампред Госдумы Жуков о трансферном бане
ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон – до лета 2026 года. Санкции наложены из-за задолженности московского клуба по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена».
Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо уточнил, что в октябре ЦСКА, «Херенвен» и «Вест Хэм», который имеет долг перед армейцами в размере около 20 млн евро за трансфер Николы Влашича, пришли к соглашению. «Вест Хэм» должен был напрямую заплатить нидерландцам часть долга ЦСКА за трансфер Эджуке, однако лондонский клуб этого не сделал, ссылаясь на британский санкционный лист, тогда «Херенвен» обратился в дисциплинарный комитет ФИФА.
«Несправедливое решение. Здесь все понятно – виноваты англичане, а страдает ЦСКА.
Это дело входит в ряд многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций.
Не ЦСКА виноват в текущей ситуации. Она связана с санкциями Запада, который влияет на банковские расчеты российских организаций», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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