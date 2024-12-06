  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Виноваты англичане, а страдает ЦСКА. Это дело в числе многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций». Зампред Госдумы Жуков о трансферном бане
29

«Виноваты англичане, а страдает ЦСКА. Это дело в числе многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций». Зампред Госдумы Жуков о трансферном бане

Александр Жуков обвинил англичан в трансферном бане ЦСКА.

ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон – до лета 2026 года. Санкции наложены из-за задолженности московского клуба по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена».

Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо уточнил, что в октябре ЦСКА, «Херенвен» и «Вест Хэм», который имеет долг перед армейцами в размере около 20 млн евро за трансфер Николы Влашича, пришли к соглашению. «Вест Хэм» должен был напрямую заплатить нидерландцам часть долга ЦСКА за трансфер Эджуке, однако лондонский клуб этого не сделал, ссылаясь на британский санкционный лист, тогда «Херенвен» обратился в дисциплинарный комитет ФИФА.

«Несправедливое решение. Здесь все понятно – виноваты англичане, а страдает ЦСКА.

Это дело входит в ряд многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций.

Не ЦСКА виноват в текущей ситуации. Она связана с санкциями Запада, который влияет на банковские расчеты российских организаций», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoАлександр Жуков
Политика
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
Государственная дума
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА о трансферном бане: «Этап в борьбе за справедливость. Он будет снят – нет проблем. Но не ожидаем иного исхода в деле с «Вест Хэмом», который должен около 20 млн»
82сегодня, 11:28
Трансферный бан на ЦСКА наложен из-за невыплаты 3 млн евро «Херенвену» за Эджуке. Армейцы не смогли перевести деньги из-за санкций («Первый спорт»)
85сегодня, 11:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема
2516 минут назад
Александр Мостовой: «Зидан был выше меня. Не по всем показателям, но по многим. Но на период во Франции я был сильнее – потому что мы его «Бордо» два раза обыграли»
2120 минут назад
Угальде о «Спартаке»: «От Станковича исходит страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев»
229 минут назад
Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах
4546 минут назад
Экс-президент «Локо» Наумов: «Мне, коренному питерцу, этот «Зенит» кажется чужим. Состав с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Малафеевым, Денисовым, Зыряновым был родным»
35сегодня, 18:10
Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе
19сегодня, 17:43
Кокорин забил 4 гола в 10 матчах сезона за «Арис». Сегодня – «Эносису»
16сегодня, 17:35Видео
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Парму», «Милан» в гостях у «Аталанты»
20сегодня, 17:30Live
Конате о Франции: «С Салахом разговаривали в дискриминационном тоне в аэропорту, меня отправляли в эконом, не посмотрев билет в бизнес-класс. В нашем случае для уважения нужна известность»
28сегодня, 17:29
ЦСКА предлагает Файзуллаеву улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе (Metaratings)
30сегодня, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Осер» – «ПСЖ». Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1 минуту назад
«Интер» – «Парма». 3:0 – Тюрам сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
2817 минут назадLive
Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов – разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»
19 минут назад
«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков. У команды Роналду 2 победы в 6 матчах
515 минут назад
«Аталанта» – «Милан». Лукман, Пулишич, де Кетеларе, Рейндерс играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1018 минут назад
Мбаппе пообщался с несколькими игроками «Реала» после поражения от «Атлетика». Команде понравилась реакция француза и его пост в соцсетях, в нем видят потенциал лидера (As)
821 минуту назад
Де Лаурентис о вылете «Наполи» из Кубка: «Результат не имеет значения, можем позволить себе экспериментировать. С «Лацио» была супертренировка и урок для команды»
2сегодня, 18:06
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Осера», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу
2сегодня, 18:00Live
Игорь Семшов: «Мы не используем золотое время для нашего футбола. В РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле. Когда все вернется, будем нехватка россиян для сборной»
11сегодня, 17:55
Гасперини признан тренером месяца Серии А в ноябре
6сегодня, 16:32