Александр Жуков обвинил англичан в трансферном бане ЦСКА.

ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон – до лета 2026 года. Санкции наложены из-за задолженности московского клуба по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена».

Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо уточнил , что в октябре ЦСКА, «Херенвен» и «Вест Хэм», который имеет долг перед армейцами в размере около 20 млн евро за трансфер Николы Влашича, пришли к соглашению. «Вест Хэм» должен был напрямую заплатить нидерландцам часть долга ЦСКА за трансфер Эджуке, однако лондонский клуб этого не сделал, ссылаясь на британский санкционный лист, тогда «Херенвен» обратился в дисциплинарный комитет ФИФА .

«Несправедливое решение. Здесь все понятно – виноваты англичане, а страдает ЦСКА.

Это дело входит в ряд многих несправедливых решений в отношении российских спортсменов и организаций.

Не ЦСКА виноват в текущей ситуации. Она связана с санкциями Запада, который влияет на банковские расчеты российских организаций», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.