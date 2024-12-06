Роналду после 1:2 с «Аль-Иттихадом»: «Мы вернемся сильнее»

Роналду высказался после поражения от «Аль-Иттихада» (1:2).

«Мы вернемся сильнее», – написал в соцсетях 39-летний форвард «Аль-Насра».

Напомним, «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров. Команда Роналду идет 4-й, у нее 2 победы в 6 последних матчах лиги.