Роналду после 1:2 с «Аль-Иттихадом»: «Мы вернемся сильнее»
Роналду высказался после поражения от «Аль-Иттихада» (1:2).
«Мы вернемся сильнее», – написал в соцсетях 39-летний форвард «Аль-Насра».
Напомним, «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров. Команда Роналду идет 4-й, у нее 2 победы в 6 последних матчах лиги.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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