Угальде о «Спартаке»: «Расстраивался, что не забиваю. Переводить статьи о себе не было желания. За мой трансфер заплатили, но в футболе не всегда все получается сразу»

Манфред Угальде высказался относительно отношения к критике.

– Насколько тяжело было не отчаиваться, когда у тебя долго не получалось начать забивать на регулярной основе?

– Старался сохранять спокойствие. В прошлом сезоне у меня было не так уж много моментов.

Мне в принципе редко удавалось хотя бы оказаться на ударной позиции. Конечно, расстраивался, что не забиваю. Но в итоге этот период тоже стал для меня полезным опытом.

– Критика в прессе на тебя влияла?

– Я не знаю русского языка, а специально переводить новости и статьи о себе не было желания. Хотя тут и так все понятно. «Спартак» заплатил деньги за мой трансфер.

И клуб, и болельщики ждали от меня голов. Но в футболе не всегда все получается сразу, – сказал форвард «Спартака » Манфред Угальде .