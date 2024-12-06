Угальде о «Спартаке»: «Расстраивался, что не забиваю. Переводить статьи о себе не было желания. За мой трансфер заплатили, но в футболе не всегда все получается сразу»
Манфред Угальде высказался относительно отношения к критике.
– Насколько тяжело было не отчаиваться, когда у тебя долго не получалось начать забивать на регулярной основе?
– Старался сохранять спокойствие. В прошлом сезоне у меня было не так уж много моментов.
Мне в принципе редко удавалось хотя бы оказаться на ударной позиции. Конечно, расстраивался, что не забиваю. Но в итоге этот период тоже стал для меня полезным опытом.
– Критика в прессе на тебя влияла?
– Я не знаю русского языка, а специально переводить новости и статьи о себе не было желания. Хотя тут и так все понятно. «Спартак» заплатил деньги за мой трансфер.
И клуб, и болельщики ждали от меня голов. Но в футболе не всегда все получается сразу, – сказал форвард «Спартака» Манфред Угальде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт «Спартака»
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