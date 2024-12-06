Кокорин забил 4 гола в 10 матчах сезона за «Арис». Сегодня – «Эносису»

Александр Кокорин забил четвертый гол в сезоне.

Нападающий «Ариса » из Лимасола открыл счет на 53-й минуте матча 13-го тура чемпионата Кипра с «Эносисом ».

Это 10-й матч 33-летнего россиянина в этом сезоне во всех турнирах. В них Кокорин забил четыре гола.

Подробная статистика выступлений Кокорина – здесь .

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