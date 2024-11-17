Как там наши легионеры? Головин и Чалов не забивают, Кокорин теперь с усами

24 россиянина.

Давно не вспоминали про наших легионеров в Европе. Часть из них на слуху – узнаем, как дела у всех остальных.

Здесь только представители элитных дивизионов за исключением стран бывшего СССР.

Александр Головин, «Монако» 🇫🇷

Статистика за сезон: 12 матчей, 0+0.

Александр пропустил начало сезона из-за травмы, после почти сразу вернулся в основу. С результативностью пока не очень: без голов и передач в 12 матчах во всех турнирах. Вместе с прошлым сезоном молчит 13 игр подряд – личный антирекорд в «Монако».

Последний матч со «Страсбуром» (3:1) пропустил из-за дискомфорта в голеностопе. Но тренер Ади Хюттер доверяет: стабильно выпускает, часто в старте.

Далер Кузяев, «Гавр» 🇫🇷

Статистика за сезон: 9 матчей, 1 гол

Прошлый сезон Кузяев провел контрастно, но почти всегда был в основе и даже становился лидером «Гавра». Сейчас Далер частенько остается в запасе – уже появляются слухи о возможном возвращении в «Зенит» (контракт с «Гавром» истекает летом 2025-го). Команда идет в зоне вылета (17-я из 18) – такое положение лишь способствует переходу в другой клуб свободным агентом.

Матвей Сафонов, «ПСЖ» 🇫🇷

Статистика за сезон: 4 матча, 2 сухих, 2 пропущенных

Российский вратарь оказывался в основе из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы, но после возвращения итальянца сел в запас. Хотя ошибки Доннаруммы в последних матчах уже заставили Луиса Энрике усомниться: французские медиа накалили борьбу вратарей за основу.

Пока приоритет у Доннаруммы: в матчах с «Атлетико» в ЛЧ (1:2) и «Анжером» в Лиге 1 (4:2) сыграл именно итальянец.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» 🇪🇸

Статистика за сезон: 0 матчей

Российский полузащитник никак не восстановится от травмы: вылетел еще в августе и до сих пор лечится. Возобновил тренировки с командой, испанские медиа пишут про возвращение после ноябрьской международной паузы.

В недавней победе над «Барселоной» Арсен, очевидно, не участвовал. Справились и без него.

Роман Нойштедтер, «Вестерло» 🇧🇪

Статистика за сезон: 9 матчей

«Вестерло» третий сезон играет в элите. Нойштедтер пришел свободным агентом в феврале 2022-го, когда команда только выбиралась из второго дивизиона. Начинал этот сезон основным, но в последних турах присел в запас. «Вестерло» – середняк чемпионата Бельгии (8-е место из 16).

Иван Злобин, «Фамиликан» 🇵🇹

Статистика за сезон: 10 матчей, 5 сухих, 9 пропущенных

Бывший вратарь «Бенфики» пятый сезон выступает за «Фамаликан», но основным стал только сейчас. Новый черногорский вратарь Лазар Царевич пока в запасе. Злобин идеально воспользовался шансом: в среднем делает больше трех сэйвов за матч (отбивает 79% ударов). «Фамаликан» – седьмой в чемпионате Португалии.

Федор Чалов, ПАОК 🇬🇷

Статистика за сезон: 19 матчей, 1+2

У Чалова только гол и пару ассистов в 19 матчах за ПАОК – рассчитывал на основу, а теперь чаще в запасе. Даже забил курьезно – когда вратарь сам ударил в него мячом . Федора критикуют, но проблемы есть у всего ПАОК.

Магомед Оздоев, ПАОК 🇬🇷

Статистика за сезон: 18 матчей, 2+1

Оздоев чувствует себя получше: полезен в полузащите, неплохо подключается на стандартах. Сохранил место в старте, дважды забил. ПАОК идет на четвертом месте, но до лидирующего «Ариса» всего одно очко – максимальная плотность.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Арис» 🇬🇷

Статистика за сезон: 6 матчей, 1 гол

Шапи отыграл полный прошлый сезон за «Арис» (5+4 за 31 матч), в этом пока забил только раз. 24-летний воспитанник «Краснодара» окончательно перешел в «Арис» за миллион евро.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос» 🇬🇷

Статистика за сезон: 0 матчей

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России в мае выиграл Кубок Греции: отыграл весь финал против «Ариса» и не пропустил (1:0). Первый трофей Юрия за границей, остальные четыре брал с «Зенитом». При этом Лодыгин – не основной в «Панатинаикосе», его вытеснил поляк Бартломей Дронговски.

Григорий Морозов, «Бейтар» 🇮🇱

Статистика за сезон: 9 матчей, 2 ассиста

Экс-защитник «Динамо» в декабре 2022-го получил израильский паспорт и перешел в местный «Бейтар». Морозов регулярно играет, но по оценкам – один из худших в команде. Он предпочел бы играть за израильскую сборную, а не за российскую. Пока не зовут ни в одну.

Даниил Лесовой, АЕЛ 🇨🇾

Статистика за сезон: 8 матчей, 3+2

Лесовой сначала поехал в израильский «Маккаби» из Хайфы – недооценил уровень лиги и провел блеклые полгода. Летом Даниила арендовал кипрский АЕЛ – и россиянин раскрылся. Три гола и два ассиста в восьми матчах чемпионата – отличный старт. Но принадлежит он «Динамо».

Александр Кокорин, «Арис» 🇨🇾

Статистика за сезон: 7 матчей, 2+1

Кокорин теперь с усами, но почти без голов. В конце октября забил впервые за пару месяцев, в последнем матче с «Анортосисом» сделал ассист. «Арис» Кокорина идет на втором месте, «Пафос» опережает на пять очков.

Егор Пруцев, «Црвена Звезда» 🇷🇸

Статистика за сезон: 11 матчей, 2 ассиста

Полузащитник часто выходит в старте – освоился в Сербии после аренды в словенский «Целе». Неделю назад младший брат полузащитника «Спартака» даже сыграл против «Барселоны» в Лиге чемпионов – только 14 минут, но уже что-то.

Никита Иосифов, «Целе» 🇸🇮

Статистика за сезон: 4 матча, 2 ассиста

Воспитанник «Спартака» и «Локомотива» этим летом перешел в словенский «Целе». В прошлом сезоне он играл за «Кастельон» из третьей лиги Испании – сделал одну голевую в 16 матчах. Иосифов уехал в систему «Вильярреала» еще в 2021-м, но карьера за границей пока не складывается.

В «Целе» он тоже часто не попадает в заявку, хотя за четыре матча успел раздать пару голевых. В Лиге конференций россиянин не появляется.

Герман Онугха, «Копенгаген» 🇩🇰

Статистика за сезон: 13 матчей, 3 гола

Онугха теперь играет за «Копенгаген» – перешел на уровень выше после классного сезона в «Вайле»: стал лучшим бомбардиром датской лиги с 15 голами в 31 матче. Герман пока осваивается в новой команде: забил три мяча, иногда остается в запасе. Валерий Карпин вызывал Онугху на октябрьский сбор, но матчей у россиян не было.

Леон Классен, «Люнгбю» 🇩🇰

Статистика за сезон: 9 матчей, 1+1

Классен расторг контракт со «Спартаком» и перешел в датский «Люнгбю». «Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь, – объяснил Леон в интервью «Спорт-Экспрессу». – Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат, здесь много сильных команд. К тому же к этой лиге в Европе довольно пристальное внимание — многие футболисты уезжали отсюда в большие клубы. Не собираюсь оставаться в Дании надолго — хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере».

Классен – один из лидеров «Люнгбю»: 1+1 в восьми матчах чемпионата Дании. Правда, команда плетется на предпоследнем месте.

Никита Хайкин, «Буде-Глимт» 🇳🇴

Статистика за сезон: 38 матчей, 15 сухих,, 38 пропущенных

Российский вратарь играет в основе, но последние матча не получаются. За два тура до конца чемпионата Норвегии «Буде-Глимт» уступил лидерство – «Бранн» опережает на два очка. У «Буде» остались матчи с аутсайдерами, «Бранн» сразится с командами из лидирующей группы («Мольде» и «Викингом»).

Даниил Худяков, «Штурм» 🇦🇹

Статистика за сезон: 0 матчей

20-летний вратарь летом сменил «Локомотив» на «Штурм». В Австрии в прошлом сезоне громыхнула сенсация – прервалась чемпионская серия «Зальцбурга». В новом чемпионате «Штурм» тоже лидирует – без помощи Худякова (ноль матчей за сезон).

Илья Гучмазов, «Слога» 🇧🇦

Статистика за сезон: 1 матч

Гучмазов родился в Московской области, но уже в 14 уехал в Испанию – первый год занимался в системе «Эспаньола», потом пробовал в детских командах Каталонии. В 18 лет попал в академию сербской «Црвены Звезды», в 20 поехал в Боснию и Герцеговину, с 2023-го выступает в «Слоге» из города Добой, это один из аутсайдеров лиги.

Илья Сериков, «Будучность» 🇲🇪

Статистика за сезон: 14 матчей, 1 гол

29-летний защитник еще не играл в РПЛ, дорос только до Первой лиги (был в «Арсенале» и «Соколе»). Летом 2024-го подписал контракт с черногорским клубом «Будучность» – дебютировал в матче квалификации Лиги конференций против косовского «Малишево». Команда Ильи лидирует в чемпионате Черногории.

Антон Миранчук, «Сьон» 🇨🇭

Статистика за сезон: 7 матчей

У Антона возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, может не выйти на поле до конца 2024-го. Успел провести семь матчей в швейцарском чемпионате – пока без голов и ассистов.

«Антон поехал в цивилизованную страну – любит швейцарский сыр, шоколад и часы, наверное. Рассчитываем, что итальянский клуб заплатит 5-8 млн евро через год-полтора», – амбициозные планы агента Вадима Шпинева.

Теперь – о самых заметных россиянах вне Европы.

Алексей Миранчук, «Атланта» 🇺🇸

Статистика за сезон: 13 матчей, 3+4

Алексей играет не в Европе, но его яркость в МЛС тоже отметим. «Атланта Юнайтед» прошла «Интер Майами» в первом раунде плей-офф МЛС! Сезон Лео Месси закончен, Миранчук помог двумя голевыми в трех матчах.

Миранчук сутки летел из США в расположение сборной России. Уже рассказал пресс-службе РФС, как адаптировался в «Атланте»: «Команда и коллектив – очень дружелюбные ребята. Понял, что американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить, как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает».

Станислав Ильюченко, «Сеул» 🇰🇷

Статистика за сезон: 38 матчей, 14+5

Станислав сменил корейский «Чонбук» на «Сеул» еще летом 2022-го – в конце 2024-го контракт заканчивается. Летом Станислав поучаствовал в товарищеском матче «Всех звезд Кей-лиги» против «Тоттенхэма» – и воткнул дубль (3:4). Он лидер и главный снайпер «Сеула» – в 34 года.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, YUTAKA/AFLO, IMAGO/Seskimphoto, IMAGO/Richard Callis / SPP, IMAGO/Michael Barrett Boesen, IMAGO/www.imago-images.de, Martin Meienberger/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Megan Briggs / Stringer