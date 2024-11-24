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Кокорин забил в чемпионате Кипра впервые с августа. У него 3 гола в 8 матчах сезона за «Арис»

Александр Кокорин забил третий гол в сезоне.

Нападающий «Ариса» из Лимасола открыл счет на 2-й минуте матча чемпионата Кипра с АЕЛ.

Это 8-й матч 33-летнего россиянина в этом сезоне. В них Кокорин забил три гола. В лиге Кипра Александр в последний раз забивал 24 августа. Также он забил один мяч в Кубке Кипра.

Подробная статистика выступлений Кокорина – здесь.

Как там наши легионеры? Головин и Чалов не забивают, Кокорин теперь с усами

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАлександр Кокорин
logoвысшая лига Кипр
logoАЕЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАрис Лимасол
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