Кокорин забил в чемпионате Кипра впервые с августа. У него 3 гола в 8 матчах сезона за «Арис»

Александр Кокорин забил третий гол в сезоне.

Нападающий «Ариса » из Лимасола открыл счет на 2-й минуте матча чемпионата Кипра с АЕЛ .

Это 8-й матч 33-летнего россиянина в этом сезоне. В них Кокорин забил три гола. В лиге Кипра Александр в последний раз забивал 24 августа. Также он забил один мяч в Кубке Кипра.

Подробная статистика выступлений Кокорина – здесь .

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