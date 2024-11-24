Кокорин забил в чемпионате Кипра впервые с августа. У него 3 гола в 8 матчах сезона за «Арис»
Александр Кокорин забил третий гол в сезоне.
Нападающий «Ариса» из Лимасола открыл счет на 2-й минуте матча чемпионата Кипра с АЕЛ.
Это 8-й матч 33-летнего россиянина в этом сезоне. В них Кокорин забил три гола. В лиге Кипра Александр в последний раз забивал 24 августа. Также он забил один мяч в Кубке Кипра.
Подробная статистика выступлений Кокорина – здесь.
Как там наши легионеры? Головин и Чалов не забивают, Кокорин теперь с усами
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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