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  • Газизов о «перчатке» «Зениту»: «Это не было бравадой – при мне «Спартак» первое-второе место делил. Сейчас обсуждают уход Соболева, а тогда мы забрали Кокорина»
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Газизов о «перчатке» «Зениту»: «Это не было бравадой – при мне «Спартак» первое-второе место делил. Сейчас обсуждают уход Соболева, а тогда мы забрали Кокорина»

Шамиль Газизов высказался о борьбе с «Зенитом» во время работы в «Спартаке».

Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.

– Вас в «Спартак» звал непосредственно Леонид Федун?

– Да.

– Как это было? Он просто позвонил?

– Примерно так. Потом я прилетел. Мы же были знакомы до этого. После игры с «Ростовом» я ушел из «Уфы», когда мы шли на шестом месте, а «Спартак» на восьмом‑девятом. В итоге «Спартак» закончил на седьмом, а «Уфа» на девятом.

Но на следующий сезон я сразу продекларировал, что мы должны быть чемпионами. Другого не может быть у «Спартака». И эта перчатка «Зениту» не просто так вылезла, а затем и приобретение Кокорина

– Многие посмеивались над перчаткой «Зениту» – как будто слишком громко было сказано.

– Но все равно первое‑второе место делили при мне и до момента моего ухода. В итоге в том сезоне «Спартак» и стал вторым, а еще через год Кубок взял. Мои слова не были бравадой. «Спартак» не имеет права бороться за какие‑то другие места. Это большой клуб. У него должны быть максимальные задачи. Столько поклонников, денег, легенд…

Имея эту историю, никаких задач, кроме первого места, такой клуб не имеет права ставить. Другой вопрос, получится это или нет. Но позиционирование важно.

Сейчас мы смотрим, как уходит Соболев из «Спартака», и это обсуждается, а тогда мы забрали Кокорина у «Зенита»! Четыре года назад мы проделали ту же историю, но в обратном направлении.

– Однако трансфер Кокорина неоднозначно тогда оценили.

– Дело не в трансфере, а в твоих заявлениях: «Мы возьмем у вас того, кого хотим». Покажем силу. Понятно, люди смотрят однобоко на ситуацию. Мол, ты взял кого‑то не того, хотя подчеркну, что Саша – топовый футболист. Но это было нашим заявлением другому клубу: «Подождите, мы сейчас поборемся с вами, даже здесь».

При этом я очень хорошо отношусь к «Зениту». Туда же пришел практически весь тренерский штаб из «Уфы»! Однако само противостояние с «Зенитом» было настоящим кайфом для меня. Большие матчи, борьба за чемпионство, – сказал гендиректор «Динамо» Махачкала.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoШамиль Газизов
logoАлександр Кокорин
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
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