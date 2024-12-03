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  • Анчелотти о том, что Мбаппе не бил пенальти в матче с «Хетафе»: «Может показаться неуверенностью, но мы считаем это альтруизмом. Килиан, возможно, величайший талант в футболе, это ценный поступок»
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Анчелотти о том, что Мбаппе не бил пенальти в матче с «Хетафе»: «Может показаться неуверенностью, но мы считаем это альтруизмом. Килиан, возможно, величайший талант в футболе, это ценный поступок»

Карло Анчелотти отметил альтруизм Килиана Мбаппе.

В матче Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) нападающий не стал исполнять пенальти в 1-м тайме, уступив это право Джуду Беллингему. Ранее Мбаппе не реализовал 11-метровый в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

Завтра «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком».

– Кто будет исполнять пенальти?

– Завтра это будет либо Беллингем, либо Мбаппе. Думаю, не стоит обсуждать это. Вы можете увидеть неуверенность в том, что Мбаппе [не стал бить] пенальти в матче с «Хетафе», но мы считаем это актом ответственности и альтруизма, и эти качества для нас очень важны. Мы очень ценим альтруизм такого выдающегося таланта, как Мбаппе.

– Вас радуют такие жесты больших игроков?

– Да. Мы очень ценим проявления альтруизма. Возможно, он величайший талант в футболе, и он приносит пользу команде.

– Это не показалось вам недостатком смелости и лидерских качеств?

– Я не расцениваю это таким образом. Это очень важный поступок для партнеров по команде. В клубе и в раздевалке это ценят. Альтруизм и талант говорят о том, что вы на правильном пути, – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoХетафе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoДжуд Беллингем
logoКарло Анчелотти
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