Анчелотти о том, что Мбаппе не бил пенальти в матче с «Хетафе»: «Может показаться неуверенностью, но мы считаем это альтруизмом. Килиан, возможно, величайший талант в футболе, это ценный поступок»
В матче Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) нападающий не стал исполнять пенальти в 1-м тайме, уступив это право Джуду Беллингему. Ранее Мбаппе не реализовал 11-метровый в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).
Завтра «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком».
– Кто будет исполнять пенальти?
– Завтра это будет либо Беллингем, либо Мбаппе. Думаю, не стоит обсуждать это. Вы можете увидеть неуверенность в том, что Мбаппе [не стал бить] пенальти в матче с «Хетафе», но мы считаем это актом ответственности и альтруизма, и эти качества для нас очень важны. Мы очень ценим альтруизм такого выдающегося таланта, как Мбаппе.
– Вас радуют такие жесты больших игроков?
– Да. Мы очень ценим проявления альтруизма. Возможно, он величайший талант в футболе, и он приносит пользу команде.
– Это не показалось вам недостатком смелости и лидерских качеств?
– Я не расцениваю это таким образом. Это очень важный поступок для партнеров по команде. В клубе и в раздевалке это ценят. Альтруизм и талант говорят о том, что вы на правильном пути, – сказал главный тренер «Реала».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий