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Томас Бах о проведении ОИ-2028 в США: «Трамп с самого начала выражал свою поддержку. С этой точки зрения мы сохраняем уверенность и спокойствие»

В МОК считают, что избрание Дональда Трампа в США не повлияет на Олимпиаду-2028.

5 ноября Трамп победил на президентских выборах в стране, его инаугурация состоится 20 января. Летние Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес.

«Избранный президент Трамп довольно быстро объявил о своей поддержке Играм, в чем мы никогда не сомневались. Потому что он с самого начала выражал свою поддержку.

Так что с этой точки зрения мы сохраняем уверенность и спокойствие», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЛос-Анджелес-2028
logoДональд Трамп
logoМОК
Политика
logoТомас Бах
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