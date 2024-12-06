Агент Батракова о «Сити»: «Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам. Ко мне и в «Локомотив» никто оттуда не обращался»
Агент Алексея Батракова высказался о возможном трансфере игрока в «Ман Сити».
Ранее сообщалось, что скауты «горожан» следят за 19-летним хавбеком «Локомотива» с прошлого года.
«Ко мне и в «Локомотив» из «Манчестер Сити» никто не обращался.
Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам, а «Манчестер Сити» является тем клубом, в котором быстро такие решения о трансферах не принимаются», – заявил Владимир Кузьмичев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
Агент Батракова об интересе «Сити»: «Если это так, я не удивлен. Игра Гвардиолы строится на умных, техничных игроках»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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