Агент Батракова о «Сити»: «Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам. Ко мне и в «Локомотив» никто оттуда не обращался»

Агент Алексея Батракова высказался о возможном трансфере игрока в «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что скауты «горожан» следят за 19-летним хавбеком «Локомотива» с прошлого года.

«Ко мне и в «Локомотив» из «Манчестер Сити» никто не обращался.

Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам, а «Манчестер Сити» является тем клубом, в котором быстро такие решения о трансферах не принимаются», – заявил Владимир Кузьмичев.

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах. Его подробная статистика доступна здесь .

Агент Батракова об интересе «Сити»: «Если это так, я не удивлен. Игра Гвардиолы строится на умных, техничных игроках»