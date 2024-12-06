Канчельскис может возглавить брянское «Динамо». Клуб «рассматривает вариант с его назначением»
Андрей Канчельскис может возглавить брянское «Динамо».
Об этом сообщил исполнительный директор клуба Андрей Козлов.
— Варианты есть всегда. Пока еще ничего по новому тренеру не ясно. Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением.
— В процессе переговоров находитесь с ним?
— Да. Ищем тренера. Но мы сейчас со многими специалистами общаемся. В том числе с ним, — сказал Козлов.
Последним местом работы Канчельскиса был киргизский «Мурас Юнайтед». Ранее 55-летний специалист тренировал «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу», узбекский «Навбахор». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».
По итогам стыковых матчей с «Иртышом» (0:0, 0:2) брянское «Динамо» вылетело в LEON Вторую лигу Б.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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