Канчельскис может возглавить брянское «Динамо». Клуб «рассматривает вариант с его назначением»

Андрей Канчельскис может возглавить брянское «Динамо».

Об этом сообщил исполнительный директор клуба Андрей Козлов.

— Варианты есть всегда. Пока еще ничего по новому тренеру не ясно. Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением.

— В процессе переговоров находитесь с ним?

— Да. Ищем тренера. Но мы сейчас со многими специалистами общаемся. В том числе с ним, — сказал Козлов.

Последним местом работы Канчельскиса был киргизский «Мурас Юнайтед». Ранее 55-летний специалист тренировал «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу», узбекский «Навбахор». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».

По итогам стыковых матчей с «Иртышом» (0:0, 0:2) брянское «Динамо » вылетело в LEON Вторую лигу Б.