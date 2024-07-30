Директор «Ростова» о стоимости Голенкова: «80 миллионов. Клубы привозят игроков за 15 млн, которые по 2 гола забивают – почему Егор должен стоить меньше?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Егор Голенков Спорт-Экспресс деньги Алексей Рыскин Футбол

В «Ростове» заявили, что оценивают Егора Голенкова в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ростов» запрашивал за Голенкова не менее 8 млн евро. В апреле появлялась информация, что 25-летний форвард интересен «Локомотиву». 

– Мы оцениваем Голенкова в 80 миллионов.

– «Ростов» не завышает цены?

– Мы оцениваем футболистов реально. Клубы привозят игроков, которые забивают два гола, за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше? Мы считаем, что это очень дорогой игрок, – сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

24 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну с таким подходом он может стоить и 80 миллиардов
+25
-4
+21
Сегодня день открытых дверей в дурдоме?
У одного Химки на чемпионство претендуют, у другого Голенков 80 лямов евро стоит...
+15
-7
+8
Может это в рублях ???
+6
-1
+5
Господин Чудо-Юдо
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
Те кого привозят они в Европейских чемпионатах до этого что то показали,а что показал Голенков?
РПЛ - европейский чемпионат
+5
-4
+1
Ответ IlyaGrain
Может это в рублях ???
Да, конечно. Там в тексте 8 лямов евро стоит
+3
-2
+1
Щас клубы АПЛ налетят.
+1
-1
0
Не уверен, что рынок так работает
+1
-1
0
Т.е. он забивает 12 ?
+1
-1
0
Человек с высокой температурой интервью давал ,лечиться надо !
0
0
0
Ответ Dmitriii
Все правильно делают /- доите зенит ‼️
Полно , доите -доите
Через полночь
И Голень в Зените
0
0
0
Ответ VRED
Да, конечно. Там в тексте 8 лямов евро стоит
В рублях 8 млн. евро - это 800 млн.
0
0
0
Ответ Nogoi89
Нормальные люди обычно такой бред не несут. Есть другие способы выражения мыслей, чем вот эти перегибания. Игрок вообще не виноват, но ему эти 80 млн будут всю жизнь вспоминать, если вдруг у него что-то не так пойдет.
8 млн. €. Неужели не понятно? как говорят, на заборе ### написано.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий