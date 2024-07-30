Директор «Ростова» о стоимости Голенкова: «80 миллионов. Клубы привозят игроков за 15 млн, которые по 2 гола забивают – почему Егор должен стоить меньше?»

В «Ростове» заявили, что оценивают Егора Голенкова в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ростов» запрашивал за Голенкова не менее 8 млн евро. В апреле появлялась информация, что 25-летний форвард интересен «Локомотиву».

– Мы оцениваем Голенкова в 80 миллионов.

– «Ростов» не завышает цены?

– Мы оцениваем футболистов реально. Клубы привозят игроков, которые забивают два гола, за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше? Мы считаем, что это очень дорогой игрок, – сказал спортивный директор « » Алексей Рыскин.