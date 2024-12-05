Гути про 2 подряд незабитых пенальти Мбаппе: «Он слишком раскрывает стопу, показывая, куда собирается бить. Он должен исполнять пенальти, несмотря на промахи»

Гути высказался о причинах неудачных ударов Килиана Мбаппе с пенальти.

Нападающий «Реала» не сумел забить с точки «Атлетику » (1:2) в 19-м туре Ла Лиги . 27 ноября французу не удалось забить пенальти «Ливерпулю».

«Я уважаю его решение исполнять пенальти. Он всегда брал на себя эту ответственность, будь то здесь [в «Мадриде »], в сборной Франции или в «ПСЖ ». И даже несмотря на промах против «Ливерпуля», если будет еще один пенальти, он должен исполнить удар.

[В матче с «Атлетиком»] пенальти был немного похож на удар против «Ливерпуля» – на средней высоте, что дает вратарю большое преимущество, чтобы отбить мяч.

Думаю, он слишком сильно раскрывает стопу, показывая слишком очевидно, куда собирается бить», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.

Мбаппе не забил 4 пенальти за год впервые в карьере