Гути про 2 подряд незабитых пенальти Мбаппе: «Он слишком раскрывает стопу, показывая, куда собирается бить. Он должен исполнять пенальти, несмотря на промахи»
Гути высказался о причинах неудачных ударов Килиана Мбаппе с пенальти.
Нападающий «Реала» не сумел забить с точки «Атлетику» (1:2) в 19-м туре Ла Лиги. 27 ноября французу не удалось забить пенальти «Ливерпулю».
«Я уважаю его решение исполнять пенальти. Он всегда брал на себя эту ответственность, будь то здесь [в «Мадриде»], в сборной Франции или в «ПСЖ». И даже несмотря на промах против «Ливерпуля», если будет еще один пенальти, он должен исполнить удар.
[В матче с «Атлетиком»] пенальти был немного похож на удар против «Ливерпуля» – на средней высоте, что дает вратарю большое преимущество, чтобы отбить мяч.
Думаю, он слишком сильно раскрывает стопу, показывая слишком очевидно, куда собирается бить», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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