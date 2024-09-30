  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й
19

Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников мира.

Команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение нескольких предыдущих сезонов.

Полный список выглядит следующим образом:

10. Витинья, («ПСЖ»);

9. Жоау НевешПСЖ»);

8. Хакан ЧалханоглуИнтер»);

7. Мартин СубимендиРеал Сосьедад»);

6. Орельен Тчуамени («Реал»);

5. Эдуардо Камавинга («Реал»);

4. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

3. Жоау Пальинья («Бавария»);

2. Деклан Райс («Арсенал»);

1. Родри («Манчестер Сити»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoПСЖ
logoИнтер
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoАрсенал
рейтинги
logoХакан Чалханоглу
logoЖоау Пальинья
logoРодри
logoДеклан Райс
logoБруно Гимараэс
logoВитинья
logoОрельен Тчуамени
logoЭдуардо Камавинга
logoМартин Субименди
logoЖоау Невеш
FourFourTwo
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гримальдо – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Тео – 3-й, Бальде – 8-й, Димарко – 9-й, Шоу – 10-й
19сегодня, 16:04
Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Киммих – 2-й, Фримпонг – 3-й, Хакими – 4-й, Порро – 5-й
41сегодня, 04:33
Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
82вчера, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о «Слове пацана»: «Посмотрел минут 10-15. Мы это все прожили. Зачем сейчас показывать все это? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего это не даст молодежи»
78 минут назад
Галактионов о ставке «Локо» на россиян: «Готовим игроков для сборной – для нас это важно, учитывая ситуацию, в которой находится страна. Иностранец должен быть сильнее местного»
816 минут назад
«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани
1318 минут назад
Фрэнк Лэмпард: «Месси – величайший в истории в плане таланта, Роналду сделал себя. Уважаю их в равной степени, несправедливо ставить одного выше другого»
2229 минут назад
Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Я бы раньше взял Тюкавина. Не всегда решения кажутся очевидными, а когда находишься внутри и знаешь нюансы, другого варианта как будто бы и нет»
845 минут назад
Тест про ретро-эмблемы ЛЧ: вспомните, у какого клуба какой логотип?
147 минут назадСпецпроект
Энрике об исключении Дембеле из заявки на матч с «Арсеналом»: «Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов... Между нами нет разногласий, это ложь»
1049 минут назад
Аршавин об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Жирков – исключение. Анюков кажется таким же, но он нихрена не такой»
1956 минут назад
Скоулз об «МЮ»: «Выглядят как команда без тренера. Непонятно, как они будут играть – на контрактах, от обороны или владеть мячом. Этому уже больше двух лет»
1258 минут назад
Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»
61сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Брат Мбаппе получил травму бедра перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Этан пропустит 2-3 месяца
5 минут назад
Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»
10 минут назад
Гурцкая об Осинькине в «Крыльях»: «Там есть люди, которые хотят зайти в футбол, они раскачивают лодку. У него очень большая зарплата, сейчас задача – спровоцировать уйти без компенсации»
526 минут назад
Неймар вернулся к тренировкам с «Аль-Хилалем». Бразилец вряд ли сыграет до января, он год не выходил на поле
644 минуты назад
Дешам об уходе Гризманна из сборной: «Говорили, что Антуан был моим любимчиком. У нас очень прочные отношения, которые останутся неизменными»
6сегодня, 16:31
Первая лига. «Ротор» против «Алании»
29сегодня, 16:30Live
На матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России продано около 20 тысяч билетов
2сегодня, 16:16
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»
4сегодня, 16:00Live
«Чушь!» Ткаченко о возвращении в «Крылья Советов»
7сегодня, 15:16
Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне: «Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Настраиваемся на каждую игру»
7сегодня, 15:12