Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й
FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников мира.
Команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение нескольких предыдущих сезонов.
Полный список выглядит следующим образом:
10. Витинья, («ПСЖ»);
9. Жоау Невеш («ПСЖ»);
8. Хакан Чалханоглу («Интер»);
7. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»);
6. Орельен Тчуамени («Реал»);
5. Эдуардо Камавинга («Реал»);
4. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);
3. Жоау Пальинья («Бавария»);
2. Деклан Райс («Арсенал»);
1. Родри («Манчестер Сити»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
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