Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников мира.

Команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение нескольких предыдущих сезонов.

Полный список выглядит следующим образом:

10. Витинья, («ПСЖ »);

9. Жоау Невеш («ПСЖ »);

8. Хакан Чалханоглу («Интер »);

7. Мартин Субименди («Реал Сосьедад »);

6. Орельен Тчуамени («Реал»);

5. Эдуардо Камавинга («Реал»);

4. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

3. Жоау Пальинья («Бавария »);

2. Деклан Райс («Арсенал»);

1. Родри («Манчестер Сити»).