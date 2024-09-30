Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших левых вингеров мира.

Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.

Полный список выглядит следующим образом:

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм »);

9. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад »);

8. Кингсли Коман («Бавария »);

7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

6. Луис Диас («Ливерпуль»);

5. Жереми Доку («Манчестер Сити»);

4. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

3. Нико Уильямс («Атлетик»);

2. Рафаэл Леау («Милан»);

1. Винисиус Жуниор («Реал»).