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  • Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й
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Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших левых вингеров мира.

Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.

Полный список выглядит следующим образом:

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

9. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);

8. Кингсли Коман («Бавария»);

7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

6. Луис Диас («Ливерпуль»);

5. Жереми Доку («Манчестер Сити»);

4. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

3. Нико Уильямс («Атлетик»);

2. Рафаэл Леау («Милан»);

1. Винисиус Жуниор («Реал»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoМилан
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
logoРеал Сосьедад
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
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рейтинги
logoНаполи
logoТоттенхэм
logoСон Хын Мин
logoКингсли Коман
logoМикель Ойарсабаль
logoРафаэл Леау
logoВинисиус Жуниор
logoЛуис Диас
logoХвича Кварацхелия
logoЖереми Доку
logoГабриэл Мартинелли
logoНико Уильямс
FourFourTwo
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