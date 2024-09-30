Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й
FourFourTwo представил рейтинг лучших левых вингеров мира.
Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.
Полный список выглядит следующим образом:
10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
9. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);
8. Кингсли Коман («Бавария»);
7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
6. Луис Диас («Ливерпуль»);
5. Жереми Доку («Манчестер Сити»);
4. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
3. Нико Уильямс («Атлетик»);
2. Рафаэл Леау («Милан»);
1. Винисиус Жуниор («Реал»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
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