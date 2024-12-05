Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра
Харри Кейн возобновил беговую работу после травмы.
Нападающий «Баварии» повредил мышцы задней поверхности бедра в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги. Кейн не смог продолжить игру.
Пресс-служба мюнхенского клуба сегодня сообщила, что англичанин вернулся к беговым упражнениям на утренней тренировке.
Следующий матч «Бавария» проведет против «Хайденхайма» 7 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
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