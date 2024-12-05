Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра

Харри Кейн возобновил беговую работу после травмы.

Нападающий «Баварии» повредил мышцы задней поверхности бедра в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги. Кейн не смог продолжить игру.

Пресс-служба мюнхенского клуба сегодня сообщила, что англичанин вернулся к беговым упражнениям на утренней тренировке.

Следующий матч «Бавария » проведет против «Хайденхайма» 7 декабря.