Анчелотти о «Реале»: «Странно иметь 5 поражений за короткий срок, мы не так стабильны, как в прошлом году. Игроки постепенно вернутся, и наш уровень восстановится»
Карло Анчелотти высказался о поражениях «Реала».
В перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги мадридцы проиграли «Атлетику» в гостях (1:2).
– Что более странно: три поражения команды в чемпионате или то, что в прошлом году она проиграла всего один матч?
– Более странно иметь пять поражений [во всех турнирах] за короткий срок.
Мы согласны с тем, что нам нужно исправляться в этом отношении. В последних матчах мы улучшили некоторые аспекты, но все еще не являемся такими стабильными, как в прошлом году.
Последние два поражения произошли на очень сложных стадионах. Сейчас будут постепенно возвращаться игроки, и наш уровень восстановится, – сказал главный тренер «Реала».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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