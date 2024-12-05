Анчелотти о «Реале»: «Странно иметь 5 поражений за короткий срок, мы не так стабильны, как в прошлом году. Игроки постепенно вернутся, и наш уровень восстановится»

Карло Анчелотти высказался о поражениях «Реала».

В перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги мадридцы проиграли «Атлетику » в гостях (1:2).

– Что более странно: три поражения команды в чемпионате или то, что в прошлом году она проиграла всего один матч?

– Более странно иметь пять поражений [во всех турнирах] за короткий срок.

Мы согласны с тем, что нам нужно исправляться в этом отношении. В последних матчах мы улучшили некоторые аспекты, но все еще не являемся такими стабильными, как в прошлом году.

Последние два поражения произошли на очень сложных стадионах. Сейчас будут постепенно возвращаться игроки, и наш уровень восстановится, – сказал главный тренер «Реала ».

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