«Знал, куда Мбаппе будет бить. Я увидел пенальти на «Энфилде» и подумал, что буду прыгать в ту же сторону». Голкипер «Атлетика» о сэйве в игре с «Реалом»
«Атлетик» обыграл мадридский клуб со счетом 2:1 в матче Ла Лиги. На 68-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый.
«В наше время такие ситуации очень хорошо изучены. За кулисами идет большая работа с тренером по вратарям.
Увидев пенальти на «Энфилде» (Мбаппе не забил «Ливерпулю» в рамках Лиги чемпионов – Спортс’‘), я подумал, что буду прыгать в ту же сторону, и, к счастью, мне удалось отбить.
Беллингем больше смотрит на вратаря, а в случае с Мбаппе я знал, куда он будет бить», – заявил голкипер «Атлетика» Хулен Агирресабала.
Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд – в матче с «Атлетиком». Агирресабала, ударивший двумя руками в голову Рюдигера, отбил удар Килиана
Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»
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