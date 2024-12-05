«Знал, куда Мбаппе будет бить. Я увидел пенальти на «Энфилде» и подумал, что буду прыгать в ту же сторону». Голкипер «Атлетика» о сэйве в игре с «Реалом»

Хулен Агирресабала рассказал, как отбил пенальти в игре с «Реалом».

«Атлетик » обыграл мадридский клуб со счетом 2:1 в матче Ла Лиги. На 68-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый.

«В наше время такие ситуации очень хорошо изучены. За кулисами идет большая работа с тренером по вратарям.

Увидев пенальти на «Энфилде» (Мбаппе не забил «Ливерпулю» в рамках Лиги чемпионов – Спортс’‘), я подумал, что буду прыгать в ту же сторону, и, к счастью, мне удалось отбить.

Беллингем больше смотрит на вратаря, а в случае с Мбаппе я знал, куда он будет бить», – заявил голкипер «Атлетика» Хулен Агирресабала .

Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд – в матче с «Атлетиком». Агирресабала, ударивший двумя руками в голову Рюдигера, отбил удар Килиана

Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»