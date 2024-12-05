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  • «Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гончаренко: «Тренер любом случае продолжит работу с командой. Он добрейшей души человек и в жизни, и на работе»
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«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гончаренко: «Тренер любом случае продолжит работу с командой. Он добрейшей души человек и в жизни, и на работе»

«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Виктора Гончаренко.

Главный тренер нижегородской команды был дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ (один из них условно) за слова про «хамские рожи» судей. Он уточнил, что высказывание «тебе недолго осталось» в адрес Яна Бобровского не было угрозой. 

«Мы не будем оспаривать решение КДК. Да, действительно, не совсем правильно восприняли диалог, который состоялся после матча, уже после финального свистка. Тем не менее, диалог состоялся, он был эмоциональный, кто-то, возможно, принял на свой счет какие-то слова, которые произнес Виктор Михайлович, но, тем не менее, у него не было мотива кого-то оскорбить либо кому-то угрожать.

Гончаренко – добрейшей души человек и в жизни, и на работе. Про угрозы с его образом, с его стилем работы не совсем правильно говорить. Тем не менее, мы не будем оспаривать это решение. Это один матч дисквалификации, один будет условным. Тренер в любом случае продолжит работу с командой», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoВиктор Гончаренко
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
logoПари НН
Давид Мелик-Гусейнов
КДК РФС
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