Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча РПЛ (один – условно) за слова про «хамские рожи» судей. Тренер сказал, что «недолго осталось» – это не угроза жизни

Виктор Гончаренко дисквалифицирован за слова в адрес арбитра.

После разгромного поражения «Пари НН» (0:4) в матче 17-го тура Мир РПЛ между Гончаренко и судьей матча Яном Бобровским завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Главный тренер нижегородцев сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал Гончаренко красную карточку, но в протоколе матча упоминаний об удалении нет.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Гончаренко на два матча Мир РПЛ, один из них условно.

«По Гончаренко получили дополнительный рапорт от судей. Он находился в подтрибунном помещении после матча, начал высказывать претензии по манере общения судей.

Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали.

Тренер сказал, что матерных слов не произносил. Да, это так. Гончаренко ранее наказывался трехматчевой дисквалификацией и штрафом в 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. Затем он, находясь на испытательном сроке, повторил нарушение.

Высказывание про хамские рожи является оскорбительным, а про слова «недолго осталось» он сказал, что это не угроза жизни.

За оскорбительное поведение Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ , один из них реальный, один условный с испытательным сроком до конца сезона. Также он оштрафован на 250 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.