КДК рассмотрит поведение Гончаренко после матча с «Ростовом». Тренер «Пари НН» сказал арбитру Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось»

КДК рассмотрит поведение Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом».

Ростовчане разгромили «Пари НН» (4:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

После матча между тренером нижегородцев и судьй завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Гончаренко сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал тренеру красную карточку.

«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко . Рассмотрим также его поведение после окончания матча.

Есть запись в рапорте и протоколе матча. Там написано, что Гончаренко после окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру.

Гончаренко и главный судья Ян Бобровский приглашены на заседание по данному эпизоду. И рассмотрим удаление нападающего гостей Хуана Боссели за грубое нарушение правил. Игрок тоже приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Тебе недолго осталось, Ян!» Гончаренко угрожал судье – но не видит проблемы