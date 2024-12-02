КДК рассмотрит поведение Гончаренко после матча с «Ростовом». Тренер «Пари НН» сказал арбитру Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось»
Ростовчане разгромили «Пари НН» (4:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.
После матча между тренером нижегородцев и судьй завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Гончаренко сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал тренеру красную карточку.
«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко. Рассмотрим также его поведение после окончания матча.
Есть запись в рапорте и протоколе матча. Там написано, что Гончаренко после окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру.
Гончаренко и главный судья Ян Бобровский приглашены на заседание по данному эпизоду. И рассмотрим удаление нападающего гостей Хуана Боссели за грубое нарушение правил. Игрок тоже приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Тебе недолго осталось, Ян!» Гончаренко угрожал судье – но не видит проблемы
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