Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
После разгромного поражения «Пари НН» (0:4) в матче 17-го тура Мир РПЛ между Гончаренко и судьей матча Яном Бобровским завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Главный тренер нижегородцев сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал Гончаренко красную карточку, но в протоколе матча упоминаний об удалении нет.
Поведение Гончаренко будет рассмотрено на заседании КДК РФС.
«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести.
Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
«Тебе недолго осталось, Ян!» Гончаренко угрожал судье – но не видит проблемы
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