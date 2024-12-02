Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»

В «Пари НН» оценили поведение Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом».

После разгромного поражения «Пари НН» (0:4) в матче 17-го тура Мир РПЛ между Гончаренко и судьей матча Яном Бобровским завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Главный тренер нижегородцев сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал Гончаренко красную карточку, но в протоколе матча упоминаний об удалении нет.

Поведение Гончаренко будет рассмотрено на заседании КДК РФС.

«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести.

Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», – сказал гендиректор «Пари НН » Давид Мелик-Гусейнов.

«Тебе недолго осталось, Ян!» Гончаренко угрожал судье – но не видит проблемы