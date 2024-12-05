Ван дер Варт о «Сити»: «Нужна перестройка, игроки выглядят уставшими. Я верю в методы Пепа, но должен быть грамотный подход к трансферам – Гюндоган не тот, кто был необходим летом»

Рафаэл ван дер Варт заявил, что «Сити» нужно обновить состав.

«Я думаю, интенсивность, которую «Манчестер Сити » показывал под руководством Пепа Гвардиолы на протяжении нескольких сезонов, исчезла.

Они выглядят очень уставшими. Это видно по их лицам, например, по Кевину Де Брюйне – игроки больше не свежи. Им нужна перестройка.

Я не из тех, кто говорит, что пора прощаться с Пепом, ни в коем случае. Я верю в его методы тренерской работы, но они должны грамотно подходить к трансферам – Илкай Гюндоган не тот, кто был им нужен летом», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в интервью BetMGM.