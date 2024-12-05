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Ван дер Варт о «Сити»: «Нужна перестройка, игроки выглядят уставшими. Я верю в методы Пепа, но должен быть грамотный подход к трансферам – Гюндоган не тот, кто был необходим летом»

Рафаэл ван дер Варт заявил, что «Сити» нужно обновить состав.

«Я думаю, интенсивность, которую «Манчестер Сити» показывал под руководством Пепа Гвардиолы на протяжении нескольких сезонов, исчезла.

Они выглядят очень уставшими. Это видно по их лицам, например, по Кевину Де Брюйне – игроки больше не свежи. Им нужна перестройка.

Я не из тех, кто говорит, что пора прощаться с Пепом, ни в коем случае. Я верю в его методы тренерской работы, но они должны грамотно подходить к трансферам – Илкай Гюндоган не тот, кто был им нужен летом», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в интервью BetMGM. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoИлкай Гюндоган
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoРафаэл ван дер Варт
logoКевин де Брюйне
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