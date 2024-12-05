Клиши о «Сити»: «Нельзя исключать их из гонки. Эта команда брала требл, четыре чемпионства подряд. В футболе нет совершенства, но в последние 10 лет они были близки»

Гаэль Клиши высказался о чемпионской гонке в АПЛ и «Ман Сити».

«Ливерпуль » лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 35 очками. «Сити» идет четвертым, отставая на 9 баллов.

«Пока есть математические шансы, нельзя исключать «Манчестер Сити» из гонки за титул.

Премьер-лига – одна из самых конкурентных лиг в мире. Три дня назад разрыв составлял 11 очков, а затем лучшая команда на данный момент, «Ливерпуль», потеряла очки. Будут неожиданные повороты.

Когда «Сити» вернет своих игроков после травм, они обязательно будут в гонке, это 100%. Мы говорим не о команде, которая выигрывала Кубок Англии, Кубок английской лиги или Премьер-лигу всего один раз. «Сити» – это команда, которая за последние десять лет выиграла многое: требл, четыре титула подряд – мы такого раньше не видели.

Возможно, иногда это воспринимается как должное. Люди аплодировали, потому что не привыкли видеть их проигрывающими, но ты не показываешь такие результаты на протяжении десяти лет просто так.

В футболе нет совершенства, но за последние десять лет «Манчестер Сити » были близки к нему. По тому, как они играют и как управляют клубом, «Сити» всегда были на вершине», – сказал бывший защитник «Сити».