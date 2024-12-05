Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» закончатся на этой неделе, вердикт объявят в феврале. Из-за возможных апелляций суды могут продолжиться в следующем сезоне
Слушания по делу «Манчестер Сити» закончатся на этой неделе.
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
Слушания начались в сентябре и должны завершиться на этой неделе, сообщает The Independent. Ожидается, что вердикт будет оглашен в феврале.
Есть вероятность того, что рассмотрение дела продлится немного дольше, но пока что оно идет по графику. В Премьер-лиге считают, что расследование ведется «в высшей степени дисциплинированно».
Участники процесса проявили значительное желание окончательно урегулировать дело в этом сезоне, но вероятность апелляций с обеих сторон может привести к тому, что судебные тяжбы продолжатся в сезоне-2025/26.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости