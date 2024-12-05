Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» закончатся на этой неделе, вердикт объявят в феврале. Из-за возможных апелляций суды могут продолжиться в следующем сезоне

Слушания по делу «Манчестер Сити» закончатся на этой неделе.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Слушания начались в сентябре и должны завершиться на этой неделе, сообщает The Independent. Ожидается, что вердикт будет оглашен в феврале.

Есть вероятность того, что рассмотрение дела продлится немного дольше, но пока что оно идет по графику. В Премьер-лиге считают, что расследование ведется «в высшей степени дисциплинированно».

Участники процесса проявили значительное желание окончательно урегулировать дело в этом сезоне, но вероятность апелляций с обеих сторон может привести к тому, что судебные тяжбы продолжатся в сезоне-2025/26.