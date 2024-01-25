«Рубин» подписал австрийского форварда «Муры» Шабанхаджая за 1,2 млн евро
В «Рубин» перешел форвард Дардан Шабанхаджай.
22-летний австрийский нападающий подписал контракт на 4,5 года и будет выступать под номером 99.
Шабанхаджай переходит в «Рубин» из словенской «Муры». По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки составила 1,2 млн евро.
Ранее Шабанхаджай также выступал за австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».
В этом сезоне форвард забил 7 голов в 19 матчах чемпионата Словении.
В прошлом сезоне за «Муру» выступал форвард Мирлинд Даку, который сейчас также играет за «Рубин».
У всех ассимилированных народов интересные имена и фамилии.
Что касается косовар или не косовар, то нет такого, есть албанцы.
Он албанец.
Нет такого народа - косовары.
Есть косовские албанцы.
Государство Косово придумали американцы, реализовал НАТО.
Теперь придумывают историю для этого "народа".
Я знаете ли, начитанный человек.
Косовары это албанцы, которые живут на территории нынешнего Косово.
Это точно.
Этот народ появился вдруг, в начале 90-х.
И поскольку это так, то страну решили создать без референдума.
Точка.
I reach for Дардан Шабанхаджай...
Алоизыч ещё 100 лет назад предвидел.
Это албанцы, которых так называли римляне.
И естественно, они не являются предками косоваров, поскольку косоваров не было, они и есть албанцы.
Римляне дали им название по имени сына Зевса.
Как и нынешний народ назвали в честь поля.
Это точно.
Чистокровных людей не бывает в принципе.