«Рубин» подписал австрийского форварда «Муры» Шабанхаджая за 1,2 млн евро

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Словения трансферы Мура Дардан Шабанхаджай Футбол

В «Рубин» перешел форвард Дардан Шабанхаджай.

22-летний австрийский нападающий подписал контракт на 4,5 года и будет выступать под номером 99.

Шабанхаджай переходит в «Рубин» из словенской «Муры». По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки составила 1,2 млн евро.

Ранее Шабанхаджай также выступал за австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».

В этом сезоне форвард забил 7 голов в 19 матчах чемпионата Словении.

В прошлом сезоне за «Муру» выступал форвард Мирлинд Даку, который сейчас также играет за «Рубин».

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересное название клуба.
+5
0
+5
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Интересное название клуба.
Имя и фамилия австрийца ещё интересней.
+6
-1
+5
Ответ Кирилл Голивец
он косовар, а дарданцы - это предки косоваров. Для албанцев вообще характерны эндемичные имена из своей истории, еще Илир, например. Примерно то же самое, как если бы кого-то в наших широтах звали Кривич или Вятич.
Ну, если бы я думал, что он австриец, и не написал бы.
У всех ассимилированных народов интересные имена и фамилии.
Что касается косовар или не косовар, то нет такого, есть албанцы.
Он албанец.
Нет такого народа - косовары.
Есть косовские албанцы.
Государство Косово придумали американцы, реализовал НАТО.
Теперь придумывают историю для этого "народа".
Я знаете ли, начитанный человек.

Косовары это албанцы, которые живут на территории нынешнего Косово.
Это точно.
Этот народ появился вдруг, в начале 90-х.
И поскольку это так, то страну решили создать без референдума.
Точка.
+3
0
+3
Короче, рубиновые. Смотрите, фамилия игрока очень хорошо ложится на песню high upon high. Если парниша будет забивной, сможете петь как ирландцы про Уилла Григга
+2
-1
+1
Какое австрийское название у человека!
+2
-1
+1
Прочитал фамилию,имя и сразу понял - австриец!
+2
-1
+1
Чистокровный австриец
+2
-1
+1
Ответ Peter Parker
Короче, рубиновые. Смотрите, фамилия игрока очень хорошо ложится на песню high upon high. Если парниша будет забивной, сможете петь как ирландцы про Уилла Григга
High upon high
I reach for Дардан Шабанхаджай...
+1
0
+1
Ответ Bayern2004
High upon high I reach for Дардан Шабанхаджай...
И так тоже))
+1
0
+1
Зенит скупает бразильцев, Рубин начал албанцев
+1
-1
0
Интересно будет на него посмотреть
+1
-1
0
Адольф Гитлер и Дардан Шабанхаджай камрады навсегда.
Алоизыч ещё 100 лет назад предвидел.
0
0
0
Похоже в Муре свои люди
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
он косовар, а дарданцы - это предки косоваров. Для албанцев вообще характерны эндемичные имена из своей истории, еще Илир, например. Примерно то же самое, как если бы кого-то в наших широтах звали Кривич или Вятич.
Добавлю на счёт ещё одного мифа- дарданцев.

Это албанцы, которых так называли римляне.
И естественно, они не являются предками косоваров, поскольку косоваров не было, они и есть албанцы.
Римляне дали им название по имени сына Зевса.
Как и нынешний народ назвали в честь поля.

Это точно.
0
0
0
Ответ Сергей Яскевич
Чистокровный австриец
Это самая абсурдная вещь. Треть австрийцев имеет кельтские и отчасти баскские корни, треть славянские и финно-угорские, все они говорят на баварском диалекте немецкого языка и многие из них исповедуют ближневосточную религию в толковании Римской кафедры.
Чистокровных людей не бывает в принципе.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий