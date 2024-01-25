«Рубин» подписал австрийского форварда «Муры» Шабанхаджая за 1,2 млн евро

В «Рубин» перешел форвард Дардан Шабанхаджай.

22-летний австрийский нападающий подписал контракт на 4,5 года и будет выступать под номером 99.

Шабанхаджай переходит в «Рубин» из словенской «Муры». По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки составила 1,2 млн евро.

Ранее Шабанхаджай также выступал за австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».

В этом сезоне форвард забил 7 голов в 19 матчах чемпионата Словении.

В прошлом сезоне за «Муру» выступал форвард Мирлинд Даку, который сейчас также играет за « ».