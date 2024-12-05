«Жирона» выбыла из Кубка Испании, проиграв по пенальти «Логроньесу» с 19-летним защитником в воротах

«Жирона» проиграла в серии пенальти «Логроньесу» с полевым игроком в воротах.

Каталонский клуб уступил во втором раунде Кубка Испании (0:0, 3:4 по пен.).

На 105-й минуте 19-летнему защитнику «Логроньеса » Полю Арнау пришлось занять место в воротах из-за травмы голкипера Энрике Ройо, а в серии послематчевых 11-метровых он отбил удар форварда «Жироны» Абеля Руиса .

Поль Арнау – сын экс-вратаря «Барселоны» Франсеска Арнау, умершего в 2021 году в возрасте 46 лет.