Диалло про «МЮ»: «Сказал тренеру, если я буду нужен в качестве вратаря, то сделаю все возможное! Готов бороться за команду на любой позиции, могу играть везде»

Амад Диалло выразил готовность играть на любой позиции за «Манчестер Юнайтед».

«Мы не можем сосредоточиться только на одной позиции. Иногда, возможно, придется сыграть в качестве защитника, а иногда нападающего.

Куда бы тренер ни захотел меня поставить, я готов бороться за команду. У меня нет проблем с игрой на правом фланге или ролью десятки, я могу играть везде.

Как я и сказал тренеру [Амориму], если буду нужен в воротах в качестве голкипера, я готов сделать все возможное!» – заявил вингер «Манчестер Юнайтед ».

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .