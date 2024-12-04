Куадрадо пропустит игру с «Миланом». У защитника «Аталанты» травма бедра

Хуан Куадрадо не сыграет с «Миланом».

Защитник «Аталанты» получил мышечное повреждение бедра в преддверии матча 15-го тура Серии А. Игра пройдет 6 декабря в Бергамо.

В этом сезоне 36-летний колумбиец принял участие в семи матчах Серии А и сделал два результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .