Женский «Осиек» расторг контракты с 8 игроками, бастовавшими из-за бонусов. Футболисткам выплатили по 200 евро за игру в квалификации ЛЧ, принесшую клубу 240 тысяч, – они возмутились
Руководство женского «Осиека» жестко отреагировало на забастовку игроков.
Index передает, что футболистки начали бастовать после того, как не получили достойных бонусов за выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Клуб заработал 240 тысяч евро, а девушкам было выплачено по 200 евро.
Восемь футболисток отказались ехать на игру против «Неретвы» 10 ноября. Они потребовали предоставить им копии контрактов, однако этого не произошло. Более того, «Осиек» принял решение расторгнуть с ними договоры, о чем и объявил на сайте в декабре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Index
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