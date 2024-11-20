Бизнесвумен Канг пожертвует рекордные 30 млн долларов за 5 лет на развитие женского футбола в США
Бизнесвумен Мишель Канг выделит Федерации футбола США 30 миллионов долларов за 5 лет. Эта сумма будет направлена на развитие женского футбола в стране.
Это крупнейшее пожертвование в истории женского футбола в Соединенных Штатах.
«Инвестиции Канг позволят расширить конкурентные возможности для молодых игроков, расширить и улучшить выявление талантов, а также способствовать профессиональному росту женщин-игроков, тренеров и судей», – говорится в заявлении федерации.
«Женский спорт слишком долго недооценивался и на него не обращали внимания. Я стремлюсь повышать уровень мастерства в женском футболе – как на поле, так и за его пределами – предоставляя спортсменкам ресурсы, необходимые для полной реализации их потенциала, и окружая их профессиональной поддержкой, которой они заслуживают.
Я надеюсь, что эти инвестиции послужат «стартовым капиталом» и побудят других филантропов последовать этому примеру», – сказала Канг.
Мишель Канг – американская бизнесвумен, инвестор и филантроп. Она является мажоритарным акционером трех женских футбольных команд: «Вашингтон Спирит», «Лиона» и «Лондон Сити Лайонессес».
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