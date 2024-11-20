  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бизнесвумен Канг пожертвует рекордные 30 млн долларов за 5 лет на развитие женского футбола в США
3

Бизнесвумен Канг пожертвует рекордные 30 млн долларов за 5 лет на развитие женского футбола в США

Рекордная сумма пожертвована на развитие женского футбола в США.

Бизнесвумен Мишель Канг выделит Федерации футбола США 30 миллионов долларов за 5 лет. Эта сумма будет направлена на развитие женского футбола в стране. 

Это крупнейшее пожертвование в истории женского футбола в Соединенных Штатах. 

«Инвестиции Канг позволят расширить конкурентные возможности для молодых игроков, расширить и улучшить выявление талантов, а также способствовать профессиональному росту женщин-игроков, тренеров и судей», – говорится в заявлении федерации. 

«Женский спорт слишком долго недооценивался и на него не обращали внимания. Я стремлюсь повышать уровень мастерства в женском футболе – как на поле, так и за его пределами – предоставляя спортсменкам ресурсы, необходимые для полной реализации их потенциала, и окружая их профессиональной поддержкой, которой они заслуживают.

Я надеюсь, что эти инвестиции послужат «стартовым капиталом» и побудят других филантропов последовать этому примеру», – сказала Канг. 

Мишель Канг – американская бизнесвумен, инвестор и филантроп. Она является мажоритарным акционером трех женских футбольных команд: «Вашингтон Спирит», «Лиона» и «Лондон Сити Лайонессес».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Федерации футбола США
деньги
женский футбол
Благотворительность
logoсборная США жен
logoЛион
logoлига 1 Франция
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Украина сыграет в стыках за выход в лигу А, Уэльс поднялся напрямую. Определились места в группах Лиги наций
649 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Перу, Бразилия против Уругвая, Колумбия играет с Эквадором
2256 минут назад
Лига наций. Германия сыграла вничью с Венгрией, Нидерланды поделили очки с Боснией, Швеция забила 6 голов Азербайджану, Украина победила Албанию
52сегодня, 21:50
Дьокереш обогнал Холанда и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций. Роналду разделил 4-е место с Шешко
27сегодня, 21:44
«Ливерпулю» нравится Тюрам из «Интера», отступные – 85 млн евро. Маркус не хочет уходить
15сегодня, 21:33
У Дьокереша второй покер в ноябре – Азербайджану. Форвард Швеции и «Спортинга» забил 14 голов в 6 последних играх
13сегодня, 21:20
Алонсо определится с будущим в марте. Контракт тренера «Байера» действует до 2026-го
6сегодня, 21:18
Дьокереш забил 58 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами
53сегодня, 21:15
Саа про «МЮ»: «Аморим может позвать Роналду, если посчитает, что тот ему поможет. Криштиану с радостью воспользуется шансом»
14сегодня, 20:59
Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити» по схеме «1+1»
32сегодня, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о сборной России: «Мы ищем соперников и просто их уничтожаем. Футболистами их трудно назвать, но все равно. Скоро с нами будут отказываться играть»
212 минут назад
Сборная России улетела из Волгограда, несмотря на угрозу БПЛА в области
123 минуты назад
Нагельсманн об 1:1: «То, как Венгрия праздновала ничью, – это тоже награда для Германии. Мы можем действовать лучше»
30 минут назад
Карпин про гол Самошникова Сирии: «100% подавал, повезло. Теперь будет рассказывать, что хотел так пробить»
150 минут назадФото
Мостовой о желании тренировать: «Мне уже не 30 лет. Время летит. Все думают, что время придет, а оно только уходит»
9сегодня, 21:54
Германия упустила победу над Венгрией, пропустив с пенальти на 90+9
1сегодня, 21:44
«Сафонов может получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет ЛЧ». Кандела о российском вратаре
10сегодня, 21:07
Кристенсен перенес операцию из-за проблем с ахилловым сухожилием. Защитник «Барсы» играл с болью с 2022-го
2сегодня, 21:05
Пике о сезоне «Барсы»: «Не ожидал, что все будет так хорошо. Состав из молодых игроков – это интересно. У них впереди вся карьера»
5сегодня, 20:43
Кассано о «Роме»: «Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. Раньери взяли, чтобы успокоить фанатов, он сам сказал, что не хочет тренировать. Клаудио уже говорит как функционер. Омерзительно»
7сегодня, 20:10