«Сити» приехал на «Этихад» на час раньше обычного. У команды Гвардиолы, не побеждавшей 7 матчей, игра с «Ноттингемом» в АПЛ
«Манчестер Сити» приехал на стадион на час раньше, чем обычно.
Сегодня «горожане» примут «Ноттингем Форест» в 14-м туре АПЛ. Матч пройдет в 22:30 по московскому времени.
Ранее команда Пепа Гвардиолы не смогла победить в 7 матчах подряд в АПЛ и Лиге чемпионов, на ее счету 6 поражений и 1 ничья.
«Команда «Сити» только что прибыла на дождливый «Этихад» примерно на час раньше обычного.
Не похоже, чтобы Фоден был с ними. Холанд в старте», – написал журналист Джо Брэй твиттере.
Семь матчей без побед – худшая серия «Ман Сити» с 2004 года, тогда команду тренировал Киган
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джо Брэя
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