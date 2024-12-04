«Сити» приехал на «Этихад» на час раньше обычного. У команды Гвардиолы, не побеждавшей 7 матчей, игра с «Ноттингемом» в АПЛ

«Манчестер Сити» приехал на стадион на час раньше, чем обычно.

Сегодня «горожане» примут «Ноттингем Форест » в 14-м туре АПЛ . Матч пройдет в 22:30 по московскому времени.

Ранее команда Пепа Гвардиолы не смогла победить в 7 матчах подряд в АПЛ и Лиге чемпионов, на ее счету 6 поражений и 1 ничья.

«Команда «Сити » только что прибыла на дождливый «Этихад» примерно на час раньше обычного.

Не похоже, чтобы Фоден был с ними. Холанд в старте», – написал журналист Джо Брэй твиттере.

Семь матчей без побед – худшая серия «Ман Сити» с 2004 года, тогда команду тренировал Киган