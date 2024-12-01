Семь матчей без побед – худшая серия «Ман Сити» с 2004 года, тогда команду тренировал Киган

У «Манчестер Сити» худшая игровая серия за 20 лет .

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ (0:2).

Это седьмой подряд матч «горожан» без побед – 6 поражений и ничья. Последний раз такое случалось в 2004 году, когда «Ман Сити» тренировал Кевин Киган .