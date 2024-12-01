Семь матчей без побед – худшая серия «Ман Сити» с 2004 года, тогда команду тренировал Киган
У «Манчестер Сити» худшая игровая серия за 20 лет .
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ (0:2).
Это седьмой подряд матч «горожан» без побед – 6 поражений и ничья. Последний раз такое случалось в 2004 году, когда «Ман Сити» тренировал Кевин Киган.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
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